Крысу-сапёра наградили золотой медалью за обнаружение десятков мин в Камбодже: видео

Самец гамбийской хомяковой крысы (Cricetomys gambianus) по кличке Магава получил от британской благотворительной организации PDSA золотую медаль «Животному за смелость и преданность долгу» (англ. For animal gallantry or devotion to duty) за обнаружение мин в Камбодже. Магава стал первой крысой, получившей эту награду, хотя раньше её вручали только собакам.

Официальная должность Магавы называется HeroRAT, что с английского переводится как «крыса-герой». Магава — лучший среди прочих HeroRAT: за 5 лет службы этот грызун, натренированный на поиск взрывчатых веществ, помог обнаружить 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов. За свою карьеру Магава помог очистить более 141 000 квадратных метров земли (эквивалент двадцати футбольных полей), обезопасив их для местного населения.

Магава ориентируется на запах химикатов и игнорирует обычный металлолом. Хотя гамбийские хомяковые крысы являются одними из крупнейших представителей семейства мышеобразных, вырастая примерно до 0,9 метра (включая хвост), они всё ещё достаточно лёгкие, чтобы не взорвать мину, пробежав по ней.

Обучением крыс-сапйров в Танзании занимается благотворительная организация APOPO. Эта деятельность ведётся с 1990-х годов. В современном мире по-прежнему существует 80 миллионов мин, которые остаются активными и неизвестными — поэтому обучение таких крыс, как Магава, очень важно.