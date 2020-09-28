Крысу-сапёра наградили золотой медалью за обнаружение десятков мин в Камбодже: видео

Самец гамбийской хомяковой крысы (Cricetomys gambianus) по кличке Магава получил от британской благотворительной организации PDSA золотую медаль «Животному за смелость и преданность долгу» (англ. For animal gallantry or devotion to duty) за обнаружение мин в Камбодже. Магава стал первой крысой, получившей эту награду, хотя раньше её вручали только собакам.
Официальная должность Магавы называется HeroRAT, что с английского переводится как «крыса-герой». Магава — лучший среди прочих HeroRAT: за 5 лет службы этот грызун, натренированный на поиск взрывчатых веществ, помог обнаружить 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов. За свою карьеру Магава помог очистить более 141 000 квадратных метров земли (эквивалент двадцати футбольных полей), обезопасив их для местного населения.
Магава ориентируется на запах химикатов и игнорирует обычный металлолом. Хотя гамбийские хомяковые крысы являются одними из крупнейших представителей семейства мышеобразных, вырастая примерно до 0,9 метра (включая хвост), они всё ещё достаточно лёгкие, чтобы не взорвать мину, пробежав по ней.
Обучением крыс-сапйров в Танзании занимается благотворительная организация APOPO. Эта деятельность ведётся с 1990-х годов. В современном мире по-прежнему существует 80 миллионов мин, которые остаются активными и неизвестными — поэтому обучение таких крыс, как Магава, очень важно.
Крысы — крайне умные животные, и их легко дрессировать. К тому же обнаружение наземных мин для них безопасно из-за их небольшой массы. Магаву смогли обучить лишь за 9 месяцев, пользуясь кликером и вкусными наградами, когда крыса подходила к чему-либо с запахом взрывчатых веществ. Магава также превосходит человека в скорости — обыск площади, сравнимой с теннисным кортом, занял бы до четырёх дней у человека с металлоискателем, а для крысы это дело на полчаса, так как он не обращает внимания на металлолом без запаха взрывчатки.
Когда Магава обнаруживает противопехотную мину по использованным в ней химикатам, он подает сигнал своему куратору. Он уверен, что именно там, где подает сигнал Магава, находится точное местоположение мины — ведь у крысы невероятно развито обоняние и они могут безопасно пройти прямо по взрывному устройству.
PDSA с 1943 года вручает награды животным, проявившим храбрость в военных условиях, а с 2002 — тем, кто отличился героизмом в мирное время.
По оценкам экспертов, в Камбодже после гражданской войны 1970-1980-х годов осталось до шести миллионов мин и неразорвавшихся боеприпасов. Эти мины уже унесли жизни 64 тысяч человек; страна является мировым лидером по числу жителей с ампутированными конечностями на душу населения — более 40 000 человек.
HeroRAT Магава продолжит делать Камбоджу безопасной, пока не уйдет в свою «домашнюю клетку» — после «отставки» его ждёт безмятежная жизнь обычного питомца, наполненная играми и заслуженным отдыхом.
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