Купленный для спасения певчей птицы остров заполонили туристы

Сейшелы представляют собой архипелаг в Индийском океане, состоящий из 115 райских островов. Это единственное место, где обитает сейшельская камышевка (Acrocephalus sechellensis) — миловидная певчая птица с зелено-коричневым окрасом и длинным тонким клювом. Эта птица относится к редким видам животных, которые демонстрируют кооперативное размножение: моногамной паре помогают заботиться о птенцах другие самки, которые в данный момент не имеют птенцов.

Несколько десятилетий назад сейшельская камышевка находилась на грани полного исчезновения. К 1968 году эти птицы сохранились только на одном острове — Кузэн — в количестве 26 особей. Тогда природоохранная группа BirdLife International прибегла к беспрецедентному способу спасения птицы от вымирания — организация выкупила весь Кузэн.