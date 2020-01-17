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Жизнь планеты

Купленный для спасения певчей птицы остров заполонили туристы

17 января 2020
Остров Кузэн
Остров Кузэн
Фото: tiarescott/flickr.com
Власти страны пытаются справиться с возрастающим туристическим интересом к островам.

Сейшелы представляют собой архипелаг в Индийском океане, состоящий из 115 райских островов. Это единственное место, где обитает сейшельская камышевка (Acrocephalus sechellensis) — миловидная певчая птица с зелено-коричневым окрасом и длинным тонким клювом. Эта птица относится к редким видам животных, которые демонстрируют кооперативное размножение: моногамной паре помогают заботиться о птенцах другие самки, которые в данный момент не имеют птенцов.

Несколько десятилетий назад сейшельская камышевка находилась на грани полного исчезновения. К 1968 году эти птицы сохранились только на одном острове — Кузэн — в количестве 26 особей. Тогда природоохранная группа BirdLife International прибегла к беспрецедентному способу спасения птицы от вымирания — организация выкупила весь Кузэн.

Эта мера позволила восстановить популяцию сейшельских камышевок. Лишь на Кузэне насчитывается около 3 000 этих птиц, но они распространились и на четырех других островах архипелага. Однако в настоящее время этим птицам угрожает новая опасность — стремительно развивающийся туризм. В 2018 году году остров Кузен посетили 16 000 туристов, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом десятилетии.

Чтобы сдержать наплыв туристов компания Nature Seychelles увеличила стоимость посещения острова с €33 до €40 в июле 2019 года и отменила бесплатный пропуск для детей младше 15 лет, что привело к сокращению числа посетителей на 10%.

«Это было необходимо сделать для уменьшения давления на окружающую среду. Когда туристов слишком много, они могут беспокоить гнездящихся птиц и черепах, которые откладывают яйца на острове», – Дейлус Лоуренс, главный надзиратель острова Кузэн.

По рассказам гидов, некоторые туристы часто уходят с тропинок, по которым водят группы, и идут «туда, куда им не положено». Лоуренс обещает, что на острове будут предприняты все необходимые меры, чтобы сохранить хрупкие места обитания.

«Нашим абсолютным приоритетом является природа, и она стоит впереди туризма. Если нам придется предпринять больше шагов, чтобы защитить ее и сократить количество туристов, мы это сделаем», — Дейлус Лоуренс.

Тем не менее, именно туризм помог Сейшелам выжить во время экономического кризиса 2008 года, когда страна находилась на грани финансового краха. Сегодя 60% ВВП Сейшельских островов формируется за счет туризма. Вместе с тем, почти половина всей площади островов относится к охраняемым районам, и власти пытаются удержать хрупкий баланс, чтобы продолжать развитие туризма, не нанося ущерб природе.

Число туристов на Сейшелах за последнее десятилетие почти удвоилось, достигнув 360 000 посещений в год, что почти в четыре раза превышает все население страны. По оценкам министерства туризма Сейшел, страна ежегодно может принимать до 500 000 туристов, поэтому ограничивает планы по созданию новых курортных зон. Так, в 2015 году правительство ввело мораторий на строительство крупных курортов на трех главных островах — Моэ, Праслин и Ла Диг.

В свою очередь, крупные гостиничные группы приняли меры для ограничения своего воздействия на окружающую среду — созданили собственные огороды и сократили использование пластика и электроэнергии.