Купленный для спасения певчей птицы остров заполонили туристы
Сейшелы представляют собой архипелаг в Индийском океане, состоящий из 115 райских островов. Это единственное место, где обитает сейшельская камышевка (Acrocephalus sechellensis) — миловидная певчая птица с зелено-коричневым окрасом и длинным тонким клювом. Эта птица относится к редким видам животных, которые демонстрируют кооперативное размножение: моногамной паре помогают заботиться о птенцах другие самки, которые в данный момент не имеют птенцов.
Несколько десятилетий назад сейшельская камышевка находилась на грани полного исчезновения. К 1968 году эти птицы сохранились только на одном острове — Кузэн — в количестве 26 особей. Тогда природоохранная группа BirdLife International прибегла к беспрецедентному способу спасения птицы от вымирания — организация выкупила весь Кузэн.
Saving a songbird.— AFP news agency (@AFP) January 16, 2020
BirdLife International bought Cousin Island in the Seychelles in 1968 to save the Seychelles Warbler from extinction, now the tiny isle is teeming with life https://t.co/sNQkdwqDDJ
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Seychelles Warbler
White-tailed Tropicbirds
Seychelles Magpie Robin pic.twitter.com/qnggkCo2Wl
Эта мера позволила восстановить популяцию сейшельских камышевок. Лишь на Кузэне насчитывается около 3 000 этих птиц, но они распространились и на четырех других островах архипелага. Однако в настоящее время этим птицам угрожает новая опасность — стремительно развивающийся туризм. В 2018 году году остров Кузен посетили 16 000 туристов, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом десятилетии.
Чтобы сдержать наплыв туристов компания Nature Seychelles увеличила стоимость посещения острова с €33 до €40 в июле 2019 года и отменила бесплатный пропуск для детей младше 15 лет, что привело к сокращению числа посетителей на 10%.
По рассказам гидов, некоторые туристы часто уходят с тропинок, по которым водят группы, и идут «туда, куда им не положено». Лоуренс обещает, что на острове будут предприняты все необходимые меры, чтобы сохранить хрупкие места обитания.
Тем не менее, именно туризм помог Сейшелам выжить во время экономического кризиса 2008 года, когда страна находилась на грани финансового краха. Сегодя 60% ВВП Сейшельских островов формируется за счет туризма. Вместе с тем, почти половина всей площади островов относится к охраняемым районам, и власти пытаются удержать хрупкий баланс, чтобы продолжать развитие туризма, не нанося ущерб природе.
Число туристов на Сейшелах за последнее десятилетие почти удвоилось, достигнув 360 000 посещений в год, что почти в четыре раза превышает все население страны. По оценкам министерства туризма Сейшел, страна ежегодно может принимать до 500 000 туристов, поэтому ограничивает планы по созданию новых курортных зон. Так, в 2015 году правительство ввело мораторий на строительство крупных курортов на трех главных островах — Моэ, Праслин и Ла Диг.
В свою очередь, крупные гостиничные группы приняли меры для ограничения своего воздействия на окружающую среду — созданили собственные огороды и сократили использование пластика и электроэнергии.