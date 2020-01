Купленный для спасения певчей птицы остров заполонили туристы

Власти страны пытаются справиться с возрастающим туристическим интересом к островам.

Saving a songbird.



BirdLife International bought Cousin Island in the Seychelles in 1968 to save the Seychelles Warbler from extinction, now the tiny isle is teeming with life https://t.co/sNQkdwqDDJ



📸

Seychelles Warbler

White-tailed Tropicbirds

Seychelles Magpie Robin pic.twitter.com/qnggkCo2Wl