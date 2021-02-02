Квартал красных фонарей перенесут на окраину Амстердама

Экскурсии в зону легальной проституции, которые заместитель мэра Виктор Эверхардт назвал «неуважительными» по отношению к секс-работникам, были запрещены уже с 1 апреля 2020 года. Также рассматривается сокращение количества кафе с каннабисом и запрет на обслуживание в них иностранных туристов.

Мэр надеется улучшить права секс-работников, а также снизить уровень торговли людьми и уровень преступности. По словам Халсемы, цель заключается в «укреплении культурного разнообразия и местной самобытности», а также в создании «более доступных общественных пространств с большим количеством зелени».

До пандемии COVID-19 город привлекал 20 миллионов туристов в год и был известен своей бурной ночной жизнью c круглосуточными кафе и барами. Именно посещение кофеен является наиболее часто упоминаемой причиной приехать в Амстердам для британских туристов.

Термин «квартал красных фонарей» происходит от красных фонарей, которые использовались в качестве указателей для публичных домов. Кварталы красных фонарей упоминаются в протоколе 1882 года собрания Женского христианского союза трезвости в США.

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