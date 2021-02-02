Квартал красных фонарей перенесут на окраину Амстердама

Власти Амстердама намерены проголосовать за радикальное изменение его исторического центра, чтобы перенести знаменитый квартал красных фонарей на окраину города.
Эту идею выдвинула мэр города Фемке Халсема. В соответствии с новыми планами, власти намереваются отвлечь внимание туристов от секс-индустрии и наркотиков, сделав центр города более пригодным для местных жителей.
Предложение Халсемы включают перенос знаменитого квартала красных фонарей в специально построенный эротический центр за пределами центра города.
Экскурсии в зону легальной проституции, которые заместитель мэра Виктор Эверхардт назвал «неуважительными» по отношению к секс-работникам, были запрещены уже с 1 апреля 2020 года. Также рассматривается сокращение количества кафе с каннабисом и запрет на обслуживание в них иностранных туристов.
Мэр надеется улучшить права секс-работников, а также снизить уровень торговли людьми и уровень преступности. По словам Халсемы, цель заключается в «укреплении культурного разнообразия и местной самобытности», а также в создании «более доступных общественных пространств с большим количеством зелени».
До пандемии COVID-19 город привлекал 20 миллионов туристов в год и был известен своей бурной ночной жизнью c круглосуточными кафе и барами. Именно посещение кофеен является наиболее часто упоминаемой причиной приехать в Амстердам для британских туристов.
Термин «квартал красных фонарей» происходит от красных фонарей, которые использовались в качестве указателей для публичных домов. Кварталы красных фонарей упоминаются в протоколе 1882 года собрания Женского христианского союза трезвости в США.
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