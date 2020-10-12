Ла-Ринконада: город, в котором шахтеры получают зарплату рудой

Одним из самых высокогорных городов мира считается Ла-Ринконада (La Rinconada) в Перуанских Андах, расположенный на высоте 5099 метров над уровнем моря. В нем живет около 30 000 человек, большая часть из которых занята добычей золота в ближайших шахтах. В качестве заработной платы шахтеры получают золото.

Однако такая система имеет свои особенности. В течение 30 дней они работают бесплатно, а на 31-й день работникам разрешается взять с собой столько руды, сколько они смогут унести. А вот есть ли в руде, которую им удалось забрать, золото или нет — вопрос удачи.

Кроме Ла-Ринконады, в список самых высокогорных городов входят Данга (5 170 метров над уровнем моря) и Кунги (5 219 метров над уровнем моря), находящиеся в Индии.