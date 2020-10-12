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Жизнь планеты

Ла-Ринконада: город, в котором шахтеры получают зарплату рудой

National Geographic Россия
12 октября 2020
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В Ла-Ринконаде плохая экологическая ситуация. Там нет водопровода и канализации, а также высоко содержание ртути, остающейся из амальгамы при добыче золота.
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В городе суровый климат: днем температура составляет несколько градусов выше нуля, а ночью наступает настоящий мороз
Каждый 31-й день работы в шахте жители одного из самых высокогорных городов мира надеются на удачу.

Одним из самых высокогорных городов мира считается Ла-Ринконада (La Rinconada) в Перуанских Андах, расположенный на высоте 5099 метров над уровнем моря. В нем живет около 30 000 человек, большая часть из которых занята добычей золота в ближайших шахтах. В качестве заработной платы шахтеры получают золото.

Однако такая система имеет свои особенности. В течение 30 дней они работают бесплатно, а на 31-й день работникам разрешается взять с собой столько руды, сколько они смогут унести. А вот есть ли в руде, которую им удалось забрать, золото или нет — вопрос удачи.

Кроме Ла-Ринконады, в список самых высокогорных городов входят Данга (5 170 метров над уровнем моря) и Кунги (5 219 метров над уровнем моря), находящиеся в Индии.

Узнайте, как заблудившийся морской слон устроил суматоху в чилийском городе.

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