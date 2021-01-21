Лахти назван Зеленой столицей Европы 2021

Лахти, расположенный на берегу озера Весиярви на юге Финляндии, много лет входит в число лидеров в области охраны окружающей среды. В 2021 году Европейская комиссия назвала Лахти Зеленой столицей Европы. Лахти — самый маленький и самый северный из городов, которые когда-либо удостаивались этого звания. Население Лахти составляет 120 тысяч человек.

Город отапливается переработанным топливом. Выбросы парниковых газов сократились на 70% по сравнению с 1990 годом. К 2025 году Лахти станет первым крупным городом Финляндии с нулевым балансом выброса углеродов, а к 2050 году поставлена цель выйти на безотходную экономику замкнутого цикла. Лахти — пионер в области zero waste, более 99% бытового мусора здесь перерабатывается.

«Жителям нашего города легко вести углеродно-нейтральную жизнь. Мы первыми в мире стали продавать квоты на выбросы личного транспорта, мы также сделали более доступными безопасные для окружающей среды средства передвижения. Мы поддерживаем экологичные способы передвижения, такие как ходьба, велосипед, общественный транспорт и, конечно, лыжи, — на этой неделе мы запускаем городские лыжи», — говорит Райя Форсман, генеральный директор Visit Lahti и член совета лыжного клуба Лахти.

Идея проекта с городскими лыжами заключается в том, чтобы лыжи можно было взять напрокат так же, как и велосипеды. В период проведения эксперимента по прокату городских лыж небольшие кусочки лыжной трассы можно будет найти в центре города. Первый день, когда можно будет взять лыжи напрокат, пятница, 22 января — день начала этапа Кубка мира по лыжным гонкам, на который съедутся спортсмены из 23 стран.