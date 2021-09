Лахти устанавливает станции для удаленной работы прямо в лесу

Финские работодатели ставят психологическое здоровье на первое место.

Boost your well-being by taking remote work to the woods 🌲 @GreenLahti2021 combines remote work and nature in a convenient way by setting up wooden remote workstations in the city's nature sites free for everyone to use. #TBWAHelsinki #ViitaWorkstation pic.twitter.com/DmMdUgTyRt