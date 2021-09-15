Лахти устанавливает станции для удаленной работы прямо в лесу

События последних лет значительно и надолго изменили нашу жизнь, в том числе и то, как организован наш труд. Удалёнка может остаться с нами навсегда, и многие сотрудники предпочитают такой формат работы, при котором они сами могут определять время и место для выполнения большинства рабочих задач. За период пандемии финны стали еще больше ценить окружающую природу, и все чаще в промежутке между деловыми встречами они отправляются в парк или ближайший лес. Именно это вдохновило власти Лахти оборудовать рабочие места прямо на лоне природы.