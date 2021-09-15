Лахти устанавливает станции для удаленной работы прямо в лесу

Одним из основных приоритетов жизни финнов всегда было соблюдение баланса между рабочей и личной жизнью. Гибкий график, благополучие и хорошее самочувствие сотрудников стали цениться здесь еще до пандемии. Сейчас же город Лахти, Зеленая столица Европы 2021, подарил жителям возможность наслаждаться умиротворением финской природы: для этого были установлены бесплатные станции для удаленной работы в природных зонах города.
События последних лет значительно и надолго изменили нашу жизнь, в том числе и то, как организован наш труд. Удалёнка может остаться с нами навсегда, и многие сотрудники предпочитают такой формат работы, при котором они сами могут определять время и место для выполнения большинства рабочих задач. За период пандемии финны стали еще больше ценить окружающую природу, и все чаще в промежутке между деловыми встречами они отправляются в парк или ближайший лес. Именно это вдохновило власти Лахти оборудовать рабочие места прямо на лоне природы.
Boost your well-being by taking remote work to the woods 🌲 @GreenLahti2021 combines remote work and nature in a convenient way by setting up wooden remote workstations in the city's nature sites free for everyone to use. #TBWAHelsinki #ViitaWorkstation pic.twitter.com/DmMdUgTyRt— TBWA\Helsinki (@TBWAHelsinki) September 10, 2021
Станции под названием Viita устанавливаются в парках и природных зонах по всему городу, что позволяет сотрудникам, работающим удаленно, в течение дня насладиться разнообразными городскими ландшафтами. Время, проведенное на природе, благотворно влияет на общее самочувствие, улучшает настроение и снижает стресс.
Каждая деталь станций отражает их локальность. Они произведены местной компанией Upwood, а в их разработке участвовали студенты Института дизайна и изобразительных искусств Университета прикладных наук LAB. Материалом стала финская ель, чья прочная древесина издавна ценится финнами. Рабочие станции легко устанавливаются и демонтируются с деревьев, не причиняя им вреда.
Рабочие станции Viita будут готовы к эксплуатации этой осенью в рамках года Лахти в качестве Зеленой столицы Европы. Город призывает всех, у кого есть возможность и желание, устанавливать такие рабочие станции: чертежи выложены в открытом доступе.