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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

Лахти устанавливает станции для удаленной работы прямо в лесу

Офис по туризму Финляндии Visit Finland
15 сентября 2021
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Фото: Офис по туризму Финляндии Visit Finland
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Фото: Офис по туризму Финляндии Visit Finland
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Одним из основных приоритетов жизни финнов всегда было соблюдение баланса между рабочей и личной жизнью. Гибкий график, благополучие и хорошее самочувствие сотрудников стали цениться здесь еще до пандемии. Сейчас же город Лахти, Зеленая столица Европы 2021, подарил жителям возможность наслаждаться умиротворением финской природы: для этого были установлены бесплатные станции для удаленной работы в природных зонах города.

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События последних лет значительно и надолго изменили нашу жизнь, в том числе и то, как организован наш труд. Удалёнка может остаться с нами навсегда, и многие сотрудники предпочитают такой формат работы, при котором они сами могут определять время и место для выполнения большинства рабочих задач. За период пандемии финны стали еще больше ценить окружающую природу, и все чаще в промежутке между деловыми встречами они отправляются в парк или ближайший лес. Именно это вдохновило власти Лахти оборудовать рабочие места прямо на лоне природы.

Станции под названием Viita устанавливаются в парках и природных зонах по всему городу, что позволяет сотрудникам, работающим удаленно, в течение дня насладиться разнообразными городскими ландшафтами. Время, проведенное на природе, благотворно влияет на общее самочувствие, улучшает настроение и снижает стресс. 

«Леса крайне важны для построения устойчивого будущего, но и сейчас они дают возможность сделать паузу посреди ежедневной суеты. Удаленная работа заставила многих оценить положительное влияние природы на настроение», — Саара Пииспанен, представитель проекта «Лахти – Зеленая столица Европы 2021».

Каждая деталь станций отражает их локальность. Они произведены местной компанией Upwood, а в их разработке участвовали студенты Института дизайна и изобразительных искусств Университета прикладных наук LAB. Материалом стала финская ель, чья прочная древесина издавна ценится финнами. Рабочие станции легко устанавливаются и демонтируются с деревьев, не причиняя им вреда.

«В дизайне этих рабочих станций сочетается экологичность, локальность и функциональность. Их округлая форма гармонично вписывается в природный пейзаж. Станции Viita приспособлены для работы и существенно отличаются от обычных раскладных столов для кемпинга: в них есть держатели для стакана и телефона, место для ноутбука и крючок для сумки или рюкзака»,– Умберто Онца, индустриальный дизайнер агентства TBWA в Хельсинки, руководитель команды, спроектировавшей Viita.

Рабочие станции Viita будут готовы к эксплуатации этой осенью в рамках года Лахти в качестве Зеленой столицы Европы. Город призывает всех, у кого есть возможность и желание, устанавливать такие рабочие станции: чертежи выложены в открытом доступе.

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