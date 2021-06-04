Ледяная одиссея: путешествие крупнейшего на планете айсберга

В детальном атласе воссоздаем маршрут гигантского айсберга, который однажды откололся от шельфового ледника в Антарктиде. Ученые пристально следили за ним все три с лишним года его плавания – А-68А мог наделать немало бед!

Более трех лет крупнейший на планете айсберг А-68А плыл к острову Южная Георгия – заповедной зоне, которую облюбовали пингвины и тюлени. Ученые предупреждали: если айсберг застрянет на прибрежном шельфе, он ограничит доступ животных к местам кормления. К счастью, течения в Аллее айсбергов спасли положение.