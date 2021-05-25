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«Дикая природа России»
Жизнь планеты

LEGO представила самый большой набор в своей истории. Это карта мира из 11 695 деталей

National Geographic Россия
25 мая 2021
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Фото: LEGO Group
Он будет доступен с 1 июня.

Компания LEGO представила карту мира из 11 695 деталей. Набор выйдет в линейке LEGO Art и позволит воссоздать в формате настенного панно карту мира с помощью новых 2D деталей.

В LEGO сообщили, что этот набор станет самым большим из когда-либо выпущенных компанией. Размер собранной карты — 104×65 см.

Карта представляет собой 40 пластин с цветными тайлами, которые собираются в три сегмента. У пользователя будет возможность собрать карту тремя способами, а в центре разместить любимую часть мира.  Набор содержит буклет-инструкцию, рамку для оформления собранной карты, а также крепления, позволяющие разместить карту на стене и легко ее трансформировать при желании.

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Набор LEGO® Art Карта мира
Фото: LEGO Group
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Набор LEGO® Art Карта мира
Фото: LEGO Group
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Набор LEGO® Art Карта мира
Фото: LEGO Group

«Мы знаем, что наши взрослые поклонники любят путешествовать, но многие не могут позволить себе это уже больше года. Мы решили, что нет лучшего способа помочь исследовать мир, находясь в комфортных домашних условиях, чем позволить им вспоминать о поездках и планировать новые, собирая и перестраивая этот набор.

Мы надеемся, что карта мира LEGO Art вдохновит одних на новые приключения, а другим поможет пережить прекрасные воспоминания о прошлых путешествиях», — отметила Фьорелла Гроувз, креативный руководитель направления LEGO Art.

Желающие смогут приобрести LEGO® Art Карта мира (31203) с 1 июня эксклюзивно в сертифицированных магазинах LEGO «Мир Кубиков», а с 1 августа на Wildberries и OZON. Цена составит 22 999 рублей.

Наборы LEGO выпускает группа корпораций LEGO Group, главный офис которой находится в Дании. Корпорация была основана в 1932 году.

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