LEGO представила самый большой набор в своей истории. Это карта мира из 11 695 деталей
Компания LEGO представила карту мира из 11 695 деталей. Набор выйдет в линейке LEGO Art и позволит воссоздать в формате настенного панно карту мира с помощью новых 2D деталей.
В LEGO сообщили, что этот набор станет самым большим из когда-либо выпущенных компанией. Размер собранной карты — 104×65 см.
Карта представляет собой 40 пластин с цветными тайлами, которые собираются в три сегмента. У пользователя будет возможность собрать карту тремя способами, а в центре разместить любимую часть мира. Набор содержит буклет-инструкцию, рамку для оформления собранной карты, а также крепления, позволяющие разместить карту на стене и легко ее трансформировать при желании.
«Мы знаем, что наши взрослые поклонники любят путешествовать, но многие не могут позволить себе это уже больше года. Мы решили, что нет лучшего способа помочь исследовать мир, находясь в комфортных домашних условиях, чем позволить им вспоминать о поездках и планировать новые, собирая и перестраивая этот набор.
Мы надеемся, что карта мира LEGO Art вдохновит одних на новые приключения, а другим поможет пережить прекрасные воспоминания о прошлых путешествиях», — отметила Фьорелла Гроувз, креативный руководитель направления LEGO Art.
Желающие смогут приобрести LEGO® Art Карта мира (31203) с 1 июня эксклюзивно в сертифицированных магазинах LEGO «Мир Кубиков», а с 1 августа на Wildberries и OZON. Цена составит 22 999 рублей.
Наборы LEGO выпускает группа корпораций LEGO Group, главный офис которой находится в Дании. Корпорация была основана в 1932 году.