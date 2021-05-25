LEGO представила самый большой набор в своей истории. Это карта мира из 11 695 деталей

Компания LEGO представила карту мира из 11 695 деталей. Набор выйдет в линейке LEGO Art и позволит воссоздать в формате настенного панно карту мира с помощью новых 2D деталей.

В LEGO сообщили, что этот набор станет самым большим из когда-либо выпущенных компанией. Размер собранной карты — 104×65 см.

Карта представляет собой 40 пластин с цветными тайлами, которые собираются в три сегмента. У пользователя будет возможность собрать карту тремя способами, а в центре разместить любимую часть мира. Набор содержит буклет-инструкцию, рамку для оформления собранной карты, а также крепления, позволяющие разместить карту на стене и легко ее трансформировать при желании.