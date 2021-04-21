Леонардо да Винчи не создавал бюст Флоры из Берлинского музея

После сотни лет многочисленных споров группа ученых под руководством специалистов из Национального центра научных исследований во Франции доказала, что восковой бюст Флоры, хранящийся в музее Боде в Берлине, был изготовлен в XIX веке.

Вильгельм фон Боде, генеральный директор Коллекции прусского искусства Берлинского музея, заметил бюст в лондонской галерее и купил его за несколько фунтов для музея кайзера Фридриха в 1909 году. Боде был уверен, что бюст был создан самим Леонардо да Винчи, и немецкая публика была рада «вырвать великое сокровище искусства из-под носа» у британцев, как тогда писали в газетах.

В 1910 году выяснилось, что работа могла быть создана английским скульптором Ричардом Коклом Лукасом. Вскоре после покупки в The Times появилась статья, в которой утверждалось, что бюст был работой Лукаса, которому было поручено изготовить его по картине.

Затем объявился сын Лукаса, Альберт, который поклялся под присягой, что история верна и что он помогал своему отцу в работе над скульптурой. Альберт смог объяснить, как слои воска образовывались из концов старых свечей; он также рассказал, как его отец запихивал в бюст различный мусор, в том числе газеты.