Леонардо да Винчи не создавал бюст Флоры из Берлинского музея

После сотни лет многочисленных споров группа ученых под руководством специалистов из Национального центра научных исследований во Франции доказала, что восковой бюст Флоры, хранящийся в музее Боде в Берлине, был изготовлен в XIX веке.
Вильгельм фон Боде, генеральный директор Коллекции прусского искусства Берлинского музея, заметил бюст в лондонской галерее и купил его за несколько фунтов для музея кайзера Фридриха в 1909 году. Боде был уверен, что бюст был создан самим Леонардо да Винчи, и немецкая публика была рада «вырвать великое сокровище искусства из-под носа» у британцев, как тогда писали в газетах.
В 1910 году выяснилось, что работа могла быть создана английским скульптором Ричардом Коклом Лукасом. Вскоре после покупки в The Times появилась статья, в которой утверждалось, что бюст был работой Лукаса, которому было поручено изготовить его по картине.
Затем объявился сын Лукаса, Альберт, который поклялся под присягой, что история верна и что он помогал своему отцу в работе над скульптурой. Альберт смог объяснить, как слои воска образовывались из концов старых свечей; он также рассказал, как его отец запихивал в бюст различный мусор, в том числе газеты.
Эта информация подтвердилась, когда сотрудники берлинского музея вскрыли скульптуру, найдя в ней бумагу, в том числе письмо, датированное 1840-ми годами.
Несмотря на эти доказательства, Боде продолжал утверждать, что над созданием бюста работал Да Винчи. Научные исследования до нынешнего момента не могли доподлинно установить неправоту коллекционера, хотя в музее скульптура и находилась вместе с табличкой «Англия, XIX век» и с вопросительным знаком.
Теперь эксперты провели радиоуглеродное датирование скульптуры (14С), которое подтвердило, что бюст Флоры был изготовлен в XIX веке, почти через 300 лет после смерти Да Винчи.
Скульптура была сделана в основном из спермацета, воскоподобного вещества, получаемого при охлаждении жидкого животного жира, заключенного в фиброзном мешке на головах кашалотов и некоторых других китообразных. Поэтому ученым пришлось разработать новый метод калибровки, чтобы точно датировать произведение искусства.
Их результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, показывают, как радиоуглеродное датирование 14C может быть применено к самым необычным материалам.