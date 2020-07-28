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Жизнь планеты

Лесные пожары в Австралии погубили и дезориентировали почти 3 миллиарда животных

Интерфакс
28 июля 2020
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Австралийские пожары этой зимы в районе Upper Murray
Фото: BLMIdaho / Flickr
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Фото: BLMIdaho / Flickr
Разрушительные лесные пожары в Австралии, произошедшие в 2019 и начале 2020 года, стали одним из самых страшных бедствий для дикой природы в современной истории

«Согласно новому отчету, в результате лесных пожаров в Австралии погибли или вынужденно переместились почти три миллиарда животных. Пострадали 2,46 млрд рептилий, 180 млн птиц, 143 млн млекопитающих и 51 млн лягушек. Причем те животные, что смогли избежать пламени, скорее всего тоже погибли, поскольку огонь уничтожил их пищу», — передает телеканал Al Jazeera.

Под угрозой исчезновения сейчас находятся 100 видов местных растений и животных, территория обитания которых сократилась вдвое.

Ранее сообщалось о миллиарде погибших животных в наиболее пострадавших восточных штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.

Пожары, которые произошли в конце 2019 и начале 2020 года, уничтожили более 115 кв. км лесных и кустарниковых территорий по всей Австралии. В огне погибли 30 человек, были разрушены тысячи домов.

«Это был самый продолжительный пожар в современной истории Австралии. Ученые связывают его возникновение с изменениями климата. Глобальное потепление удлиняет лето в Австралии и делает его более опасным», — сообщает Al Jazeera.

Недавно было подсчитано, что на выжженных австралийскими пожарами территориях в 10 раз сократилось количество животных. 

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