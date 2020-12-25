Лесопарки Москвы: где погулять на природе, не выезжая из столицы

Лосиный Остров
Самая большая в регионе охраняемая природная территория площадью 129 км2, треть которой расположена в черте Москвы. Благодаря таким масштабам экосистема отличается уникальным биоразнообразием. Одних млекопитающих здесь обитает 44 вида, из которых туристы нередко встречают зайцев, лис и даже лосей.
Разнообразны и пейзажи Лосиного Острова. Если выйти на станции МЦК «Белокаменная» и пойти по лесным тропам, по пути можно увидеть березняк, еловый и сосновый леса, дубраву, посадки лип. А ещё в окрестностях текут речки Ичка и Лось, есть заброшенная железная дорога и бывшее стрельбище. Словом, будет очень живописно и определённо не скучно.
Битцевский лес
Доехав до станции метро «Новоясеневская»/«Битцевский парк», следует приготовиться к долгой прогулке: площадь лесного массива превышает 22 км2. Один из вариантов маршрута — экотропа, пересекающая водораздел рек Городни и Битцы, глубокие овраги и балки. Завсегдатаи утверждают, что не раз сталкивались здесь с зайцами и лисами.
Битцевский лес может похвастать целой коллекцией рукотворных достопримечательностей. Это курганы и селища вятичей XI–XII веков, межевой столб 1909 года, а главное — целых три сохранившихся дворянских усадьбы: Узкое, Ясенево и Знаменское-Садки. Кроме построек, уцелели и парковые аллеи, которые теперь стали частью природной территории.
«Серебряный бор»
Часть искусственного острова отведена под рекреационную зону с точками общепита и спортплощадками. Однако львиную долю его площади занимают природные территории, где тихо, спокойно и больше шансов повстречать белок или лесных птиц, чем людей.
Любителям прогулок предлагают две экотропы: «У озера Бездонное» и «В гармонии с природой». Первая значительно короче, зато захватывает и само озеро, и сосновый бор, и тростниковое болото, а по пути установлены информационные щиты с занимательными фактами. Из-за такой концентрации интересных объектов маршрут длиной 1,2 км занимает 1,5–2 часа. Протяжённость тропы «В гармонии с природой» — 5 км, и она проходит вдоль береговой линии острова. Добраться до лесопарка можно на автобусах и троллейбусах от станций метро «Полежаевская» или «Хорошёво».
Ландшафтный заказник «Тёплый стан»
Заказник, расположенный недалеко от одноимённой станции метро, привлекает разнообразием ландшафтов. На сравнительно небольшой площади 3,3 км2 поместились лесной массив с вековыми дубами, суходольные луга, исток и долина реки Очаковки. Во время Великой Отечественной войны через территорию проходила линия обороны Москвы, там и по сей день сохранились ДОТы и окопы.
В заказнике можно увидеть белок, горностаев, куниц, а из экзотических для мегаполиса птиц — неясыть и ястреба-тетеревятника.
Долина реки Сетунь
В отличие от остальных лесопарков столицы, имеющих компактную территорию, этот заказник вытянут вдоль русла Сетуни — самого крупного правого притока Москвы-реки. Такая форма сокращает вариативность пеших маршрутов, но недостаток компенсируется памятниками архитектуры, которые можно посмотреть по дороге. Здесь расположены четыре церкви постройки XVII–XVIII веков, а также комплекс прудов, бывших некогда частью усадьбы купца Троекурова.
Диких зверей здесь увидеть сложно, зато это настоящее раздолье для бёрдвотчинга. Из зимующих птиц в заказнике водятся пустельга, дубонос, пищуха, несколько видов дятлов и синиц. В последние годы всё чаще остаются на зимовку водоплавающие птицы Сетуни. Чтобы насладиться всем этим пернатым великолепием, нужно выйти на станции метро «Университет», «Юго-Западная» или «Кунцевская», а затем проехать несколько остановок на автобусе.
Независимо от того, с какого из маршрутов вы решите начать, вначале следует приобрести зимние спортивные ботинки. Такая обувь гарантирует, что большое расстояние будет легко преодолеть в холодную погоду с комфортом и без последствий для здоровья.