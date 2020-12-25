Лесопарки Москвы: где погулять на природе, не выезжая из столицы

Самая большая в регионе охраняемая природная территория площадью 129 км2, треть которой расположена в черте Москвы. Благодаря таким масштабам экосистема отличается уникальным биоразнообразием. Одних млекопитающих здесь обитает 44 вида, из которых туристы нередко встречают зайцев, лис и даже лосей.

Разнообразны и пейзажи Лосиного Острова. Если выйти на станции МЦК «Белокаменная» и пойти по лесным тропам, по пути можно увидеть березняк, еловый и сосновый леса, дубраву, посадки лип. А ещё в окрестностях текут речки Ичка и Лось, есть заброшенная железная дорога и бывшее стрельбище. Словом, будет очень живописно и определённо не скучно.