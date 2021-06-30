Летающий автомобиль совершил первый в истории междугородний перелет: видео

AirCar оснащен двигателем BMW и работает на обычном бензиновом топливе. Кляйн утверждает, что машина может пролететь около тысячи километров на высоте около 2500 метров. AirCar может поднять в воздух двух человек весом общим весом не более 200 кг. На данный момент его прототип наработал в воздухе 40 часов.

Траснформация из автомобиля в самолет занимает две минуты 15 секунд. Узкие крылья машины складываются по бокам, что позволяет без неудобств передвигаться по шоссе. В отличие от прототипов дронов-такси, AirCar не может взлетать и приземляться вертикально и требует взлетно-посадочной полосы.

Компания Klein Vision, стоящая за AirCar, заявляет, что на разработку прототипа потребовалось около двух лет, а инвестиции обошлись менее чем в €2 млн. Антон Раджак, советник и инвестор Klein Vision, заявил, что если компания сможет привлечь хотя бы небольшой процент мировых продаж авиакомпаний или такси, она будет чрезвычайно успешной.