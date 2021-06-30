Летающий автомобиль совершил первый в истории междугородний перелет: видео

Прототип гибридного автомобиля-самолета AirCar совершил 35-минутный перелет между международными аэропортами словацких городов Нитре и Братислава.
За рулем гибрида находился его создатель Стефан Кляйн. В воздухе машина развила скорость 170 км/ч, а после приземления AirCar выехал на шоссе и проследовал к месту, где его встречали репортеры.
AirCar оснащен двигателем BMW и работает на обычном бензиновом топливе. Кляйн утверждает, что машина может пролететь около тысячи километров на высоте около 2500 метров. AirCar может поднять в воздух двух человек весом общим весом не более 200 кг. На данный момент его прототип наработал в воздухе 40 часов.
Траснформация из автомобиля в самолет занимает две минуты 15 секунд. Узкие крылья машины складываются по бокам, что позволяет без неудобств передвигаться по шоссе. В отличие от прототипов дронов-такси, AirCar не может взлетать и приземляться вертикально и требует взлетно-посадочной полосы.
Компания Klein Vision, стоящая за AirCar, заявляет, что на разработку прототипа потребовалось около двух лет, а инвестиции обошлись менее чем в €2 млн. Антон Раджак, советник и инвестор Klein Vision, заявил, что если компания сможет привлечь хотя бы небольшой процент мировых продаж авиакомпаний или такси, она будет чрезвычайно успешной.
Доктор Стивен Райт, старший научный сотрудник в области авионики и самолетов Университета Западной Англии, описал AirCar как «дитя любви Bugatti Veyron и Cesna 172».
«Я должен признать, что это выглядит действительно круто, но у меня есть сотня вопросов о сертификации. Любой может сделать самолет, но фокус в том, чтобы сделать такой самолет, который будет летать и летать на протяжении миллиона часов с человеком на борту без происшествий. Не могу дождаться, когда увижу листок бумаги, в котором говорится, что летать на этом безопасно», — отмечает Райт.
AirCar впервые прошел летные испытания в аэропорту Нитры в октябре 2019 года.
В 2019 году консалтинговая компания Morgan Stanley прогнозировала, что к 2040 году сектор летающих автомобилей может вырасти до $1,5 трлн.