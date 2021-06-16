Лев из тайского зоопарка угадывает результаты чемпионата Европы по футболу: видео

Хищник делает свои «прогнозы», выбирая кусок мяса, прикрепленного к тросу, проходящему через верхнюю часть его вольера. К каждому куску прикреплен национальный флаг, и считается, что Бой «выбрал» команду в зависимости от того, какой кусок мяса он съел первым.

После двух удачных прогнозов сотрудники зоопарка решили проверить способности льва еще на двух играх, которые пройдут 15 июня. Судя по кадрам, новоиспеченный футбольный эксперт предпочел Португалию в матче с Венгрией и поставил на Германию в поединке с Францией.

История осьминога Пауля действительно поразила весь мир больше десяти лет назад. Он начал давать свои «прогнозы» еще на чемпионате Европы-2008, но тогда угадал исход только четырех матчей сборной Германии из шести. Зато через два года моллюск был абсолютно точен в семи прогнозах на играх немецкой команды, а также верно указал на Испанию перед финальной игрой с Нидерландами.

Пауль умер естественной смертью в октябре 2010 года. В «Центре морской жизни» ему установлен памятник, на котором он изображен сидящим на футбольном мяче, внутри которого заключен его прах.