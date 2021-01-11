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Жизнь планеты

Литва официально переименовала Грузию в Сакартвело

National Geographic Россия
11 января 2021
Решение принято и утверждено государственной комиссией по литовскому языку (VLKK).

«В разделе „Официальные названия государств“ исключить название Gruzija (Грузия) и заменить его на Sakartvelas (Сакартвело)», — цитирует «Sputnik Литва» постановление комиссии.

В Литве уже несколько лет существует возможность использовать альтернативное название для той или иной страны и ее жителей. В 2018 году VLKK утвердила для Грузии и ее жителей названия Сакартвело и сакартвелы соответственно.

«Нам был нужен определенный переходный период, чтобы понять, как люди примут новое название. Оно очень быстро пустило корни в обществе. Я думал, что процесс займет лет двадцать, но  потребовалось всего два года. Это было довольно неожиданно», — сказал председатель VLKK Аудрис Антанайтис.

Теперь этот вариант утратил статус альтернативного и будет использоваться в официальных документах.

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