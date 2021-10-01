Лондонская квартира принцессы Дианы официально стала туристическим объектом

Лондонская квартира, где Диана Спенсер жила до того, как стала принцессой Уэльской, отмечена официальной голубой табличкой. Мемориальная доска была размещена на здании Coleherne Court на Old Brompton Street в Кенсингтоне 29 сентября. Инициаторами получения квартирой статуса туристического объекта была Лондонская Ассамблея.
Мемориальная доска гласит: «В 1979–1981 годах здесь жила леди Диана Спенсер, впоследствии принцесса Уэльская».
Будущая принцесса приобрела квартиру за деньги, доставшиеся ей в наследство от бабушки за 50 тысяч фунтов стерлингов. Диана переехала в Лондон в 18 лет и работала няней и в детском саду. Она начала встречаться с принцем Чарльзом, наследником британского престола в 1980 году, а год спустя они обручились. После того, как жилище Дианы стало предметом внимания папарацци, квартира была продана.
«Леди Диана Спенсер, позже принцесса Уэльская, является одной из самых знаковых фигур в новейшей британской истории. Ее проблемный брак с принцем Чарльзом и более поздние отношения были предметом лихорадочного и навязчивого освещения в прессе, но она завоевала прочную репутацию за пределами личной жизни благодаря своей обширной благотворительной и гуманитарной деятельности», — говорится в заявлении, опубликованном English Heritage, благотворительной организацией, которая управляет более чем 400 историческими зданиями, памятниками и достопримечательностями Англии.
Diana honoured with blue plaque at her former London flat: Princess Diana has been honoured with an English Heritage blue plaque outside her former flat in South Kensington. The late Princess of Wales lived at 60 Coleherne Court, a property close to King’s Road in Chelsea, pic.twitter.com/yZ63jV2cwk— World News 24 (@DailyWorld24) September 29, 2021
Диана погибла 31 августа 1997 года в результате травм, полученных в автокатастрофе на мосту Альма в автомобильном туннеле в Париже.
В Лондоне насчитывается около 950 голубых мемориальных табличек, на объектах, связанных с известными жителями города, такими как Уинстон Черчилль, Фредди Меркьюри и Вирджиния Вульф. Эти места становятся местом притяжения туристов, стремящихся посетить как можно большее количество этих объектов.