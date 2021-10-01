Лондонская квартира принцессы Дианы официально стала туристическим объектом

Диана погибла 31 августа 1997 года в результате травм, полученных в автокатастрофе на мосту Альма в автомобильном туннеле в Париже.

В Лондоне насчитывается около 950 голубых мемориальных табличек, на объектах, связанных с известными жителями города, такими как Уинстон Черчилль, Фредди Меркьюри и Вирджиния Вульф. Эти места становятся местом притяжения туристов, стремящихся посетить как можно большее количество этих объектов.