«Лошадь Пржевальского: последняя дикая лошадь на Земле»: уникальная фотовыставка в Дарвиновском музее

Лошадь Пржевальского – последний оставшийся на Земле вид настоящей дикой лошади. Вид занесён в Красную книгу Российской Федерации, Красный список MCOП и в Приложение 1 Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Входит в список приоритетных видов Национального проекта «Экология».

Выставка приурочена к 180-летию со дня рождения великого русского путешественника и первооткрывателя Николая Михайловича Пржевальского, 120-летию с момента завоза первых диких лошадей из Азии в Европу, к 60-летию международной работы по спасению лошади Пржевальского и 30-летнему юбилею заповедника «Оренбургский», которые отмечаются в 2019 году.

Лошадь Пржевальского была открыта Николаем Пржевальским в 1879 году, а уже к 1960-м полностью исчезла из природы. К счастью, несколько десятков особей сохранились в зоопарках. В 1959 году в Праге состоялся I Международный симпозиум по вопросам сохранения лошади Пржевальского, где была выработана стратегия коллективных действий по спасению этого уникального вида животных, составлена международная племенная книга, а в 1992 году в Монголии был начат первый успешный проект по восстановлению популяции в местах естественного обитания.