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Жизнь планеты

«Лошадь Пржевальского: последняя дикая лошадь на Земле»: уникальная фотовыставка в Дарвиновском музее

National Geographic Россия
12 сентября 2019
Жеребенок Пржевальского. Фото: Наталия Судец
Лошади Пржевальского. Фото: Наталия Судец
Лошади Пржевальского. Фото: Наталия Судец
30 уникальных художественных фотографий представляют один год из жизни диких лошадей Пржевальского в Государственном природном заповеднике «Оренбургский».

Лошадь Пржевальского – последний оставшийся на Земле вид настоящей дикой лошади. Вид занесён в Красную книгу Российской Федерации, Красный список MCOП и в Приложение 1 Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Входит в список приоритетных видов Национального проекта «Экология».

Выставка приурочена к 180-летию со дня рождения великого русского путешественника и первооткрывателя Николая Михайловича Пржевальского, 120-летию с момента завоза первых диких лошадей из Азии в Европу, к 60-летию международной работы по спасению лошади Пржевальского и 30-летнему юбилею заповедника «Оренбургский», которые отмечаются в 2019 году.

Лошадь Пржевальского была открыта Николаем Пржевальским в 1879 году, а уже к 1960-м полностью исчезла из природы. К счастью, несколько десятков особей сохранились в зоопарках. В 1959 году в Праге состоялся I Международный симпозиум по вопросам сохранения лошади Пржевальского, где была выработана стратегия коллективных действий по спасению этого уникального вида животных, составлена международная племенная книга, а в 1992 году в Монголии был начат первый успешный проект по восстановлению популяции в местах естественного обитания.

Лошади Пржевальского. Фото: Наталия Судец
Фото: Наталия Судец

Сегодня в мире 12 крупных проектов реинтродукции, или возвращения диких лошадей в природу. Последний проект стартовал в 2015 году в России, в заповеднике «Оренбургский», под патронатом Президента РФ Владимира Путина. В рамках Программы создания полувольной популяции лошади Пржевальского сюда из Франции и Венгрии были завезены чистокровные животные-основатели, которые прекрасно освоились в заповедной степи и в 2018 году дали первое потомство. По данным Международной племенной книги, в настоящий момент численность вида вместе с оренбургской популяцией составляет около 8000 особей.

Автор фотографий – Наталия Судец, эксперт Росзаповедцентра Минприроды России, член Союза фотографов дикой природы, единственный российский журналист, который снимал лошадей с момента их прилёта в Россию в октябре 2015 года в рамках программы реинтродукции (восстановления вида) и сопровождал проект на протяжении трёх лет. Многие фотографии экспонируются впервые.

Лошади Пржевальского. Фото: Наталия Судец
Фото: Наталия Судец

Выставка проходит в Государственном Дарвиновском музее до 20 октября 2019 года. А 20 октября в Музее пройдет творческая встреча с Наталией Судец. В этот же день в кинозале Музея состоится показ документального фильма о лошадях Пржевальского.

Адрес: ул. Вавилова, 57 (м. Академическая)

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