Ложными бананами пообещали накормить всю Африку
Растение под названием энсета вздутая (Ensete ventricosum), также известное как эфиопский или ложный банан, может стать решающим фактором в борьбе с продовольственным кризисом в Африке, пишут ученые.
Энсета – это родственник банана, одомашненный в Эфиопском нагорье. В то время как дикий ложный банан горький и неприятный на вкус, одомашненный тип этого плода сладкий и вкусный – он является основным продуктом питания для 20 миллионов человек, примерно пятой части всего населения Эфиопии.
Но новые исследования показывают, что эта культура может накормить гораздо больше людей в Эфиопии и, возможно, на африканском континенте.
Обеспечение продовольствием растущего населения при более высоком уровне жизни при одновременном преодолении последствий изменения климата станет проверкой возможностей и устойчивости наших продовольственных систем, пишут исследователи.
Благодаря торговле, миграции и колонизации многие виды распространились далеко за пределы своего происхождения. Например, картофель и помидоры, которые родом из Южной Америки встречаются по всему миру.
Любопытно, что ложный банан, распространенный по всей Африке, используется как культура только в Эфиопии. В новой статье исследователи попытались выяснить, почему так произошло.
Ложный банан имеет гибкое время сбора урожая, хорошо хранится и относительно устойчив к засухе и болезням. Эта комбинация атрибутов принесла ему имя «дерево против голода» среди сообществ, которые его выращивают.
Так почему же тогда энсету выращивают только в таком маленьком регионе? Исследователи считают, что ответ таится в сочетании истории, культуры и географии.
Южное Эфиопское нагорье похоже на остров. Эфиопия также известна как «крыша» Африки, изолированная сухими низинами, непригодными для выращивания культур. Этот естественный барьер, вероятно, препятствовал распространению сельского хозяйства, основанного на ложных бананах.
Теперь ученые считают, что площадь выращивания ложных бананов можно расширить в 12 раз, распространив ее помимо Эфиопии на Кению и Уганду.
В этих регионах энсета может внести ценный вклад в обеспечение продовольственной безопасности, сохраняя свою пригодность даже при сценариях изменения климата с высоким уровнем выбросов, пишут исследователи.