Ложными бананами пообещали накормить всю Африку

Растение под названием энсета вздутая (Ensete ventricosum), также известное как эфиопский или ложный банан, может стать решающим фактором в борьбе с продовольственным кризисом в Африке, пишут ученые.

Энсета – это родственник банана, одомашненный в Эфиопском нагорье. В то время как дикий ложный банан горький и неприятный на вкус, одомашненный тип этого плода сладкий и вкусный – он является основным продуктом питания для 20 миллионов человек, примерно пятой части всего населения Эфиопии.

Но новые исследования показывают, что эта культура может накормить гораздо больше людей в Эфиопии и, возможно, на африканском континенте.

Обеспечение продовольствием растущего населения при более высоком уровне жизни при одновременном преодолении последствий изменения климата станет проверкой возможностей и устойчивости наших продовольственных систем, пишут исследователи.