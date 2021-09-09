Лучшие фотографии с дронов: объявлены победители международного фотоконкурса

Помимо главного приза, в каждой категории есть обладатель второго места и несколько фотографов, чьи работы получили высшие оценки и рекомендации. В этом числе – живущий в Москве Сергей Фаренюк со снимком «Замерзшее веселье»: колесо обозрения заснуло в зимнем оцепенении.

А вот профиль фотографа на нашем хостинге.