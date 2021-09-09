Лучшие фотографии с дронов: объявлены победители международного фотоконкурса
В Италии состоялось награждение победителей конкурса Drone Photo Awards 2021. На рассмотрение жюри были поданы десятки тысяч изображений от фотографов из 102 стран. Работы рассматриваются по нескольким категориям; среди победителей есть участники из России. Первое место в рубрике «Город» досталось Сергею Полетаеву с подмосковным «Метафорическим высказыванием о городе и зиме». В кадре – 500-летний Николо-Угрешский монастырь и электростанция на заднем плане.
Помимо главного приза, в каждой категории есть обладатель второго места и несколько фотографов, чьи работы получили высшие оценки и рекомендации. В этом числе – живущий в Москве Сергей Фаренюк со снимком «Замерзшее веселье»: колесо обозрения заснуло в зимнем оцепенении.
А вот профиль фотографа на нашем хостинге.
Сергей Фаренюк является участником фотохостинга National Geographic Россия: посмотрите на другие его работы!
Лучшим снимком на тему дикой природы признана фотография «Назад, к приключениям» Касима аль Фарси: черепаха, отложив яйца, возвращается в воду. Призер в категории «Спорт» – Фил Де Гланвилль с фотографией «Золото на краю радуги». «Рыбалка в мангровом лесу» во Вьетнаме принесла местному фотографу Trung Pham Huy первое место в категории «Люди». Мартин Санчес с фотографией извержения вулкана в Исландии победил в рубрике «Природа». Георге Попа запечатлел экологическую катастрофу в Западных Румынских горах, и его фотография «Отравленная река» стала лидером в категории «Абстракция». И наконец в рубрике «Свадьба» призером стал Маттео Оригинале с фотографией «К бесконечности вместе с тобой».
А фотографией года стал снимок Терье Колааса. Огромная стая уток (короткоклювый гуменник / Anser brachyrhynchus) летит над заснеженной Норвегией, направляясь к Шпицбергену.
Второе место в категории «Люди» досталось Александру Власюку из Казахстана. Его работы также можно увидеть на фотохостинге National Geographic Россия. Среди лучших снимков природы – фотография Алексея Харитонова из Москвы (а вот его альбом на нашем хостинге). Взгляните на еще несколько призовых фотографий конкурса Drone Photo Awards 2021, а с полным списком победителей можно познакомиться на официальном сайте.
В эти дни также проходит голосование за лучшие юмористические снимки дикой природы; принять участие в выборе победителя может каждый.