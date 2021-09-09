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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

Лучшие фотографии с дронов: объявлены победители международного фотоконкурса

Анастасия Баринова
09 сентября 2021
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Metaphorical Statement About City and Winter, 1 место в категории "Город"
Фото: Sergei Poletaev
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Duoyishu Terraces, "Абстракция"
Фото: Ran Tian
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Bank Of Buriganga, категория "Город"
Фото: Md Tanveer Hassan Rohan
В числе призеров есть и российские фотографы (которые регулярно делятся своими снимками на нашем фотохостинге, и это особенно радует).

В Италии состоялось награждение победителей конкурса Drone Photo Awards 2021. На рассмотрение жюри были поданы десятки тысяч изображений от фотографов из 102 стран. Работы рассматриваются по нескольким категориям; среди победителей есть участники из России. Первое место в рубрике «Город» досталось Сергею Полетаеву с подмосковным «Метафорическим высказыванием о городе и зиме». В кадре – 500-летний Николо-Угрешский монастырь и электростанция на заднем плане.

Помимо главного приза, в каждой категории есть обладатель второго места и несколько фотографов, чьи работы получили высшие оценки и рекомендации. В этом числе – живущий в Москве Сергей Фаренюк со снимком «Замерзшее веселье»: колесо обозрения заснуло в зимнем оцепенении.

А вот профиль фотографа на нашем хостинге.

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Frozen Fun
Фото: Sergey Farenyuk
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The Kingdom Centre
Фото: George Steinmetz
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Space Invaders
Фото: Gilad Topaz
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The Train Across the South-to-North Water
Фото: Lingluo Cui

Сергей Фаренюк является участником фотохостинга National Geographic Россия: посмотрите на другие его работы!

Лучшим снимком на тему дикой природы признана фотография «Назад, к приключениям» Касима аль Фарси: черепаха, отложив яйца, возвращается в воду. Призер в категории «Спорт» – Фил Де Гланвилль с фотографией «Золото на краю радуги». «Рыбалка в мангровом лесу» во Вьетнаме принесла местному фотографу Trung Pham Huy первое место в категории «Люди». Мартин Санчес с фотографией извержения вулкана в Исландии победил в рубрике «Природа». Георге Попа запечатлел экологическую катастрофу в Западных Румынских горах, и его фотография «Отравленная река» стала лидером в категории «Абстракция». И наконец в рубрике «Свадьба» призером стал Маттео Оригинале с фотографией «К бесконечности вместе с тобой». 

 

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Back to Adventure. Номинация "Дикая природа", 1 место.
Фото: Qasim Al Farsi
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Gold at the End of the Rainbow. Номинация "Спорт", 1 место.
Фото: Phil De Glanville
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Fishing in Mangrove Forest. Номинация "Люди", 1 место.
Фото: Trung Pham Huy
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Extragalactic. номинация "Природа", 1 место.
Фото: Martin Sanchez
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Poisoned River, номинация "Абстракция", 1 место
Фото: Gheorghe Popa
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Verso l'Infinito Insieme a Te, номинация "Свадьба", 1 место.
Фото: Matteo Originale

А фотографией года стал снимок Терье Колааса. Огромная стая уток (короткоклювый гуменник / Anser brachyrhynchus) летит над заснеженной Норвегией, направляясь к Шпицбергену.

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Terje Kolaas Pink-Footed Geese Meeting the Winter

Второе место в категории «Люди» досталось Александру Власюку из Казахстана. Его работы также можно увидеть на фотохостинге National Geographic Россия. Среди лучших снимков природы – фотография Алексея Харитонова из Москвы (а вот его альбом на нашем хостинге). Взгляните на еще несколько призовых фотографий конкурса Drone Photo Awards 2021, а с полным списком победителей можно познакомиться на официальном сайте.

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Beach Season. "Люди", 2 место.
Фото: Alexandr Vlassyuk
drone95.jpg
Above Si'ine pillars. "Природа"
Фото: Alexey Kharitonov
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Follow Me. "Спорт", 2 место.
Фото: Pierluigi Orler
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Tailing Dam Abstract, "Абстракция"
Фото: David Dahlenburg
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Heart of the Forest, "Свадьба"
Фото: Luo Shengping
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Hippopotamus group from above. "Дикая природа"
Фото: Talib Almarri

В эти дни также проходит голосование за лучшие юмористические снимки дикой природы; принять участие в выборе победителя может каждый.

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