Лучшие города Земли: Москва заняла 4-е место в мировом рейтинге

Международная консалтинговая компания Resonance Consultancy представила очередной рейтинг лучших городов мира: The World’s 100 Best Cities. Оценка составляется по ряду критериев, таких как удобство для жизни, работы и ведения бизнеса; туристическая привлекательность; сбалансированное развитие, культурная среда и многое другое. Подводя итоги, жюри также ориентируется на упоминания в соцсетях. В этом году даже были учтены уроки, которые каждый город извлек из пандемии, и как быстро он восстановил свою экономику.

Resonance Consultancy считается ведущим консультантом в области туризма, недвижимости и экономического развития, и его рейтинги позволяют понять репутацию и конкурентоспособность 250 самых известных городов мира с населением более миллиона человек.

Первая десятка в этом году выглядит следующим образом:

1) Лондон, Великобритания;

2) Париж, Франция;

3) Нью-Йорк, США;

4) Москва, Россия;

5) Дубай, Объединенные Арабские Эмираты;

6) Токио, Япония;

7) Сингапур, Республика Сингапур;

8) Лос-Анджелес, США;

9) Барселона, Испания;

10) Мадрид, Испания.

Британская столица занимает верхнюю строчку уже шестой год подряд, а Москва улучшила свои позиции: в прошлогоднем рейтинге ей отводилось пятое место.