Лучшие города Земли: Москва заняла 4-е место в мировом рейтинге

Международная консалтинговая компания Resonance Consultancy представила очередной рейтинг лучших городов мира: The World’s 100 Best Cities. Оценка составляется по ряду критериев, таких как удобство для жизни, работы и ведения бизнеса; туристическая привлекательность; сбалансированное развитие, культурная среда и многое другое. Подводя итоги, жюри также ориентируется на упоминания в соцсетях. В этом году даже были учтены уроки, которые каждый город извлек из пандемии, и как быстро он восстановил свою экономику.
Resonance Consultancy считается ведущим консультантом в области туризма, недвижимости и экономического развития, и его рейтинги позволяют понять репутацию и конкурентоспособность 250 самых известных городов мира с населением более миллиона человек.
Первая десятка в этом году выглядит следующим образом:
1) Лондон, Великобритания;
2) Париж, Франция;
3) Нью-Йорк, США;
4) Москва, Россия;
5) Дубай, Объединенные Арабские Эмираты;
6) Токио, Япония;
7) Сингапур, Республика Сингапур;
8) Лос-Анджелес, США;
9) Барселона, Испания;
10) Мадрид, Испания.
Британская столица занимает верхнюю строчку уже шестой год подряд, а Москва улучшила свои позиции: в прошлогоднем рейтинге ей отводилось пятое место.
Want to know more about the top 100 global cities to live, work and invest in?— Resonance Consultancy (@Resonanceco) September 27, 2021
Download the #BestCities report ⤵️
Эксперты отмечают, что Лондон, возможно, вскоре начнет движение вниз: об этом говорят текущие тенденции. Слишком много людей погибло здесь в период активной стадии пандемии, и растущие после Брексита проблемы до сих пор не решены. Среди них — увеличение уровня безработицы, и по этому критерию Париж лишь немного уступает Лондону, а также Дубаю. Зато столица Франции становится все дружелюбнее для повседневной жизни, здесь все больше зеленых и прогулочных зон, достопримечательностей и мест для шопинга.
Нью-Йорк высоко отмечен во многих подкатегориях, таких как транспорт и культурные мероприятия, а также музеи и другие достопримечательности. Однако здесь возобновился рост криминальных происшествий.
Москва названа «золотой жи́лой культуры, которая борется за свою жизнь». В другом рейтинге этой же компании, Google Trends, российская столица заняла 15-е место в ряду самых динамично развивающихся городов за последний год. Город также получил четвертое место в подкатегории «доступность аэропортов»; годом ранее это было 5-е место. Среди других достижений — третья строчка в подкатегории «уровень образования населения». Первые два места — за Лондоном и Санкт-Петербургом. Кроме того, Москва получила высокие оценки за свои возможности досуга.
В топ-100 вошел еще один российский город: Санкт-Петербург с 17-м местом, но его основные достоинства, согласно мнению составителей рейтинга — это образование и культура. Замыкает список древняя столица Китая, Нанкин, а Пекин — на 25-м месте.
Узнайте о лучших городах мира по версии The Economist Intelligence Unit.