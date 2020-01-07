По традиции главный редактор журнала National Geographic Россия» Андрей Паламарчук составляет свой личный топ-10 статей, вышедших за год в издании.

Великая жертва: страшный ритуал Древнего Перу

Почему? Автор статьи Кристин Роми – штатный журналист National Geographic, дипломированный археолог с большим опытом. Я очень люблю ее статьи (например, эту). А фотограф Роберт Кларк – один из выдающихся мастеров поколения 50-летних. Всемирную славу ему принесли фотографии, сделанные 11 сентября, а для National Geographic Роберт снял уже около десятка самых разнообразных истории – от экспедиции гляциологов на Аляске до технологий 3D печати. Но особенно прекрасны его археологические снимки. Так что в этой статье все сошлось идеально. Читайте статью здесь.

Археологи находят свидетельства человеческих жертвоприношений во всех уголках земного шара. Но то, что они увидели на севере Перу в окрестностях древней столицы народа чиму Чан-Чана, повергло в шок даже бывалых исследователей: останки 269 детей со следами резаных ран на грудине и ребрах. Кто и зачем совершил это страшное убийство?

Динозавры на продажу

Почему? Все любят динозавров. Но мало кто знает, как работает рынок окаменелостей: кто копает, кто оценивает, кто продает остатки звероящеров в частные коллекции и уважаемые музеи. Ответы на эти вопросы не всегда лежат «в правовом поле» – бизнес на костях, мягко скажем, устроен непросто. Ведущий американский научный журналист Ричард Коннифф специально для National Geographic прошел вдоль цепочки, ведущий из раскопа к музейной витрине.

Несмотря на войну на словах, музеи вынуждены прибегать к услугам частных коллекционеров и «черных копателей». Происходит это прежде всего из-за недостаточного финансирования: музеи сокращают исследовательские команды и бюджеты. «Частные коллекционеры копают гораздо больше ученых, – объясняет директор Смитсоновского национального музея естественной истории Кирк Джонсон. – Мы уезжаем в экспедицию на три недели отпуска. А они могут позволить себе вести раскопки пять месяцев».

Жизнь в Кусуре – самом далеком селе Дагестана

Почему? Автор и фотограф Владимир Севриновский побывал во всех субъектах Российской Федерации и даже написал книгу (она называется «Люди на карте» и опубликована в конце 2019 года). Писать Владимир умел, наверное, всегда, а вот классно фотографировать он научился сравнительно недавно – и съемка из дагестанского села получилась на таком высоком уровне, что коллеги из США даже сравнили эти снимки с работами знаменитого Билла Алларда из цикла, посвященного американской глубинке. Читайте статью здесь.

Из достижений цивилизации в Кусуре есть таксофон в здании местной школы. Правда, карточек для аппарата в селении нет, зато принимает звонки он исправно. Все происходит так: первый, кто оказался поблизости, берет трубку, а потом ищет того, кому позвонили.

Крысы: главные жители наших городов

Почему? В 1977 году National Geographic уже публиковал большую статью о крысах с фотографиями легендарного Джеймса Стэнфилда (вот одна из них), а в этом году Чарли Хэмилтон Джеймс превзошел мэтра. 45-летний англичанин начинал карьеру оператором на ВВС, в фильмах Дэвида Аттенборо, и с крысами нашел общий язык без труда. Безусловно, одна из лучших съемок года в National Geographic.

...Мы направляемся в парк Трайбека, где, по словам Корригана, крысы научились охотиться на голубей. «Они прыгают им на спины, словно леопарды в Серенгети», – рассказывает он. Однако сегодня в парке тихо и спокойно. Возможно, муниципальные служащие недавно положили в крысиные норы сухой лед (замороженный углекислый газ). Это более гуманный подход к истреблению крыс: когда лед тает и газ спускается в нору, грызуны засыпают, чтобы больше не проснуться.

Кто украл самые красивые карты России?

Почему? Идея этой статьи родилась во время кураторской экскурсии Людмилы Зинчук на выставке карт земель Российского Севера в Российской государственной библиотеке. Заведующая отделом картографических изданий библиотеки рассказывала о судьбе «очаровательной книжечки» – о том, как рукописная «Хорографическая книга Сибири» работы картографа Семена Ремезова конца XVII века «нашлась» в Гарвадском университете. Как оказалось, иностранцы охотились за картами России на протяжении веков и об этом можно снять приключенческий сериал. Или написать статью, что и сделала Дарья Буянова. Читайте статью здесь.

..В Петербургской квартире, которую Жозеф-Николя скоро навсегда покинет, упакованы новейшие карты России. А еще секретные документы экспедиции Беринга, где описаны неизвестные земли в Тихом океане. Скоро все эти сокровища отправятся за границу, а в Париже ученого уже ждет обещанная Людовиком XV почетная пенсия. 200 лет назад груз прибыл по назначению, а в наши дни 415 карт из сундуков Делиля хранятся во французской Национальной библиотеке и Архиве Морского министерства. Российские исследователи узнали об их местонахождении лишь в 1960-х.

Новый шанс для Мозамбика: как восстанавливается нацпарк Горонгоса

Почему? «Видно, что природа вздохнула с облегчением». Нечасто встретишь материал на природоохранную тему, который был бы полон не мрака, а надежды. Проект по восстановлению экосистемы в национальном парке Горонгоса в Мозамбике реализуется успешно, и этому есть объяснение – смотрите цитату ниже.

...Данные с ошейника позволят понять, куда слоны перемещаются, и оповестить фермеров, когда группа пересечет границу парка и направится к их полям, чтобы люди приняли меры по спасению посевов. Именно такой подход заложен в проекте по восстановлению Горонгосы, с 2004 года реализуемом правительством Мозамбика в партнерстве с американским фондом Карра. Идея проста: чтобы популяции слонов, бегемотов и львов в парке процветали, нужно приложить все усилия для процветания людей, живущих по соседству.

Прыжок в пламя: кто такие смокджамперы

Почему? Это классический репортаж, обладающий всеми качествами эталонной публикации National Geographic. Подробно описаны несколько не самых удачных дней в компании смокджамперов – элитного подразделения лесных пожарных США. Читая текст, почти чувствуешь запах гари, а снимки штатного фотографа Марка Тиссена эпичны в хорошем смысле слова – они почти как кино. Здесь и экшн, и портреты и грандиозные пейзажи объятых огнем лесов Аляски. Читайте статью здесь.

«Без воды не обойтись», – бросает Макфетридж. Его товарищи бегут к ручью и, зачерпывая воду касками, наполняют четыре 19-литровых бурдюка (пожарные называют их «мочевыми пузырями»). 36-летний Эван Карп, нетипично высокий для смокджампера бородач, устанавливает насос для перекачки воды, начинает укладывать шланг, остальные бросаются назад к пламени.

Путь пастуха: чабаны из Тушетии

Почему? Рассказать со страниц любимого журнала о невероятно суровой жизни пастухов Тушетии я мечтал уже несколько лет – с тех пор как мне рассказал про них знакомый винодел. Я понимал, что с наскока эту тему не сделаешь: надо не просто добраться до высокогорных деревень и пастбищ, но и пожить с пастухами. Какова же была моя радость, когда я узнал, что фотограф Дмитрий Гомберг все это уже сделал – осталось только отобрать несколько снимков и попросить написать текст. Это очень личный рассказ и еще одна удача российской редакции.

Перейти надо всем рано утром. После полудня обычно начинается пурга. Когда мешают ветер и снег, перейти перевал невозможно. Поэтому чабаны всегда помогают друг другу. Зайти на вершину – это только первый шаг. Главное – преодолеть 300 метров очень крутого спуска (никакой дороги тут нет). Бараны не хотят идти, пастухи бьют их и кроют трехэтажным матом, пускают вперед козлов, которых специально держат в стаде, чтобы прокладывали дорогу. Лавиной летят вниз бараны и катятся, опираясь на палки, за ними пастухи. Но самое трудное – перегнать лошадей. Они упираются, не хотят идти дальше, пастухи толкают их сзади, и кони кубарем катятся вниз. Если наст не жесткий, опасно переводить лошадей – могут переломать ноги...

Сунгирское захоронение: как выглядели дети, погребенные 30 000 лет назад

Почему? В декабре я разговаривал с археологом, доктором исторических наук Владиславом Житеневым, который консультировал нас при написании статьи о знаменитом захоронении на палеолитической стоянке под Владимиром. Он рассказал, что приводит эту статью, опубликованную в марте, в пример студентам: как писать просто, лаконично и увлекательно. Читайте статью здесь.

Анализ соотношения стабильных изотопов углерода и азота в костях показал, что мужчина и младший из детей регулярно ели разнообразную пищу. А старший мальчик и предположительно его прапрадед были практически вегетарианцами. Есть сунгирцы предпочитали беспозвоночных – жуков, личинки, пресноводных моллюсков, рыбу. Возможно, в поисках такой добычи С-2 и проводил много времени на корточках. Столь существенная разница в рационе соплеменников остается загадкой.

Шухов: властелин башен

Почему? Текст начался с большой удачи: я взял интервью у Нормана Фостера. Оно стало отправной точкой для материала, над которым в совокупности работал с десяток людей – журналистов и фотографов. Мы задумали «перекличку» между башнями, созданными великим русским инженером: у каждой своя судьба, свои проблемы, беды и защитники. Получился коллективный портрет шуховского наследия – и своего рода признание в любви от самых разных людей: тут и английский архитектор, и бельгийские меценаты, и экскурсовод из Бухары. Не каждый раз получается собрать столько материала из самых разных источников.