Лучшие материалы 2019 года в «National Geographic Россия»: выбор главного редактора журнала
Великая жертва: страшный ритуал Древнего Перу
Почему?
Автор статьи Кристин Роми – штатный журналист National Geographic, дипломированный археолог с большим опытом. Я очень люблю ее статьи (например, эту). А фотограф Роберт Кларк – один из выдающихся мастеров поколения 50-летних. Всемирную славу ему принесли фотографии, сделанные 11 сентября, а для National Geographic Роберт снял уже около десятка самых разнообразных истории – от экспедиции гляциологов на Аляске до технологий 3D печати. Но особенно прекрасны его археологические снимки. Так что в этой статье все сошлось идеально.
Читайте статью здесь.
Динозавры на продажу
Почему?
Все любят динозавров. Но мало кто знает, как работает рынок окаменелостей: кто копает, кто оценивает, кто продает остатки звероящеров в частные коллекции и уважаемые музеи. Ответы на эти вопросы не всегда лежат «в правовом поле» – бизнес на костях, мягко скажем, устроен непросто. Ведущий американский научный журналист Ричард Коннифф специально для National Geographic прошел вдоль цепочки, ведущий из раскопа к музейной витрине.
Жизнь в Кусуре – самом далеком селе Дагестана
Почему?
Автор и фотограф Владимир Севриновский побывал во всех субъектах Российской Федерации и даже написал книгу (она называется «Люди на карте» и опубликована в конце 2019 года). Писать Владимир умел, наверное, всегда, а вот классно фотографировать он научился сравнительно недавно – и съемка из дагестанского села получилась на таком высоком уровне, что коллеги из США даже сравнили эти снимки с работами знаменитого Билла Алларда из цикла, посвященного американской глубинке.
Читайте статью здесь.
Крысы: главные жители наших городов
Почему?
В 1977 году National Geographic уже публиковал большую статью о крысах с фотографиями легендарного Джеймса Стэнфилда (вот одна из них), а в этом году Чарли Хэмилтон Джеймс превзошел мэтра. 45-летний англичанин начинал карьеру оператором на ВВС, в фильмах Дэвида Аттенборо, и с крысами нашел общий язык без труда. Безусловно, одна из лучших съемок года в National Geographic.
Кто украл самые красивые карты России?
Почему?
Идея этой статьи родилась во время кураторской экскурсии Людмилы Зинчук на выставке карт земель Российского Севера в Российской государственной библиотеке. Заведующая отделом картографических изданий библиотеки рассказывала о судьбе «очаровательной книжечки» – о том, как рукописная «Хорографическая книга Сибири» работы картографа Семена Ремезова конца XVII века «нашлась» в Гарвадском университете. Как оказалось, иностранцы охотились за картами России на протяжении веков и об этом можно снять приключенческий сериал. Или написать статью, что и сделала Дарья Буянова.
Читайте статью здесь.
Новый шанс для Мозамбика: как восстанавливается нацпарк Горонгоса
Почему?
«Видно, что природа вздохнула с облегчением». Нечасто встретишь материал на природоохранную тему, который был бы полон не мрака, а надежды. Проект по восстановлению экосистемы в национальном парке Горонгоса в Мозамбике реализуется успешно, и этому есть объяснение – смотрите цитату ниже.
Прыжок в пламя: кто такие смокджамперы
Почему?
Это классический репортаж, обладающий всеми качествами эталонной публикации National Geographic. Подробно описаны несколько не самых удачных дней в компании смокджамперов – элитного подразделения лесных пожарных США. Читая текст, почти чувствуешь запах гари, а снимки штатного фотографа Марка Тиссена эпичны в хорошем смысле слова – они почти как кино. Здесь и экшн, и портреты и грандиозные пейзажи объятых огнем лесов Аляски.
Читайте статью здесь.
Путь пастуха: чабаны из Тушетии
Почему?
Рассказать со страниц любимого журнала о невероятно суровой жизни пастухов Тушетии я мечтал уже несколько лет – с тех пор как мне рассказал про них знакомый винодел. Я понимал, что с наскока эту тему не сделаешь: надо не просто добраться до высокогорных деревень и пастбищ, но и пожить с пастухами. Какова же была моя радость, когда я узнал, что фотограф Дмитрий Гомберг все это уже сделал – осталось только отобрать несколько снимков и попросить написать текст. Это очень личный рассказ и еще одна удача российской редакции.
Сунгирское захоронение: как выглядели дети, погребенные 30 000 лет назад
Почему?
В декабре я разговаривал с археологом, доктором исторических наук Владиславом Житеневым, который консультировал нас при написании статьи о знаменитом захоронении на палеолитической стоянке под Владимиром. Он рассказал, что приводит эту статью, опубликованную в марте, в пример студентам: как писать просто, лаконично и увлекательно.
Читайте статью здесь.
Шухов: властелин башен
Почему?
Текст начался с большой удачи: я взял интервью у Нормана Фостера. Оно стало отправной точкой для материала, над которым в совокупности работал с десяток людей – журналистов и фотографов. Мы задумали «перекличку» между башнями, созданными великим русским инженером: у каждой своя судьба, свои проблемы, беды и защитники. Получился коллективный портрет шуховского наследия – и своего рода признание в любви от самых разных людей: тут и английский архитектор, и бельгийские меценаты, и экскурсовод из Бухары. Не каждый раз получается собрать столько материала из самых разных источников.