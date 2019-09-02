Беседа с шаманом из Якутии

В печи-камельке трещат дрова, красное пятно огня шевелится в темноте. Лицо 65-летнего шамана тает и вновь возникает из полумрака. Одетый в свою в рабочую одежду – кафтан из бычьей кожи, Михалыч касается колотушкой бубна – тунгура, нарастает гул, как шум приближающейся бури. Мы сидим на маленьких табуретках в бревенчатой юрте-балагане. Где-то в мире изобретают новые процессоры и лекарства от болезней, а шаман делает то, что делали избранные якуты тысячелетия до него: камлает, общается с духами.

Чтобы поговорить с шаманом, мы прилетели в дождливый Якутск, выехали за его пределы и долго ехали по грунтовой дороге через лес. В селе, куда мы приехали, – и не поймешь, где здесь живет шаман. Длинный деревенский забор, за которым перемешано шаманское и бытовое: сложены дрова, торчит турник, вдалеке за загоном мычат коровы. И тут же ритуальный столб сэргэ, деревянный тотемный медведь над калиткой, вдалеке – балаган для камланий, рабочий кабинет шамана.

«В 90-е – неспокойное время, в шаманах очень нуждались. Ко мне тогда стояли очереди из машин. Сейчас шаманизм постепенно угасает. А сейчас – жизнь стала стабильная, спокойная», – перед камланием мы сидим с Михалычем в его избе, на стене висят шкуры медведей. «Сейчас почти никого не принимаю. Много нехорошего пропустил через себя, тяжело», – мы идем с Михалычем в балаган. Он рассказывает, что появилось много поддельных шаманов. «Один идет в Москву пешком, про него рассказывают в интернете. Кто такой? Никто».

В балагане жарко, пот стекает со лба. Шаман двигается все быстрее. Это танец, но танец лишенный веселости. Звенят железки на кафтане, каждая – со своим именем, у каждой, по шаманскому поверью, есть душа. Не ожидаешь, но в какой-то момент чувствуешь: ты забыл, что где-то за пределами балагана есть наука, которая не верит в духов. Вся наука сейчас здесь – в сочетании света и тьмы, в тишине и барабанном бое.