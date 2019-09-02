Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №191, август 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Люди планеты

Беседа с шаманом из Якутии

02 сентября 2019
DSC_3967.jpg
Чтобы выяснить, что сегодня происходит в Якутии с древней религией – шаманизмом, мы отправились к местному шаману Михалычу (свое имя он попросил не указывать). Шаман давно не принимает посетителей, но для нас сделал исключение.

В печи-камельке трещат дрова, красное пятно огня шевелится в темноте. Лицо 65-летнего шамана тает и вновь возникает из полумрака. Одетый в свою в рабочую одежду – кафтан из бычьей кожи, Михалыч касается колотушкой бубна – тунгура, нарастает гул, как шум приближающейся бури. Мы сидим на маленьких табуретках в бревенчатой юрте-балагане. Где-то в мире изобретают новые процессоры и лекарства от болезней, а шаман делает то, что делали избранные якуты тысячелетия до него: камлает, общается с духами.

Чтобы поговорить с шаманом, мы прилетели в дождливый Якутск, выехали за его пределы и долго ехали по грунтовой дороге через лес. В селе, куда мы приехали, – и не поймешь, где здесь живет шаман. Длинный деревенский забор, за которым перемешано шаманское и бытовое: сложены дрова, торчит турник, вдалеке за загоном мычат коровы. И тут же ритуальный столб сэргэ, деревянный тотемный медведь над калиткой, вдалеке – балаган для камланий, рабочий кабинет шамана.

IMG_2615.jpg 

«В 90-е – неспокойное время, в шаманах очень нуждались. Ко мне тогда стояли очереди из машин. Сейчас шаманизм постепенно угасает. А сейчас – жизнь стала стабильная, спокойная», – перед камланием мы сидим с Михалычем в его избе, на стене висят шкуры медведей. «Сейчас почти никого не принимаю. Много нехорошего пропустил через себя, тяжело», – мы идем с Михалычем в балаган. Он рассказывает, что появилось много поддельных шаманов. «Один идет в Москву пешком, про него рассказывают в интернете. Кто такой? Никто».

В балагане жарко, пот стекает со лба. Шаман двигается все быстрее. Это танец, но танец лишенный веселости. Звенят железки на кафтане, каждая – со своим именем, у каждой, по шаманскому поверью, есть душа. Не ожидаешь, но в какой-то момент чувствуешь: ты забыл, что где-то за пределами балагана есть наука, которая не верит в духов. Вся наука сейчас здесь – в сочетании света и тьмы, в тишине и барабанном бое. 

/upload/iblock/9bf/9bf792182287e484c0aa49c73b8a0ba5.jpg
Люди планеты
"Черт возьми, это же работает". Кто такие укротители дождя
/upload/iblock/cb3/cb37b0d60502fd2c8551d212969b42ad.jpg
Путешествия
Россия глазами иностранки: День оленевода в Надыме
/upload/iblock/b52/b5228be877967bc8ab13fe7eb0b5f15d.jpg
Калейдоскоп
На одном дыхании: горловое пение тувинцев
/upload/iblock/9d8/9d8328359b45f0bbf6317ed7383249e5.jpg
Жизнь планеты
Мастера транса
2019.06.11_Cherepahi_006.jpg
Звери
Контрабанда в капусте: как спасли 4 100 редких черепах
1d4feb3fc1aa434cbbac189eb7da2eaf.max-2000x1000.jpg
Архивное фото
Сук, на котором сидишь
Мусор на пляже
Человек
Окурки, одноразовая посуда, вантузы: что выбрасывают на пляжах мира
Вена
Путешествия
Вена возглавила список наиболее комфортных для проживания городов мира
710620663.jpg
National Geographic Traveler
Состояние потока: лучшие сплавы в разных уголках мира