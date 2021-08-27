Добровольные лесные пожарные сражаются с огнем в Карелии: фоторепортаж

«Все началось 11 лет назад. Тогда я жил в Москве. В 2010 году Москву затянуло дымом от горящих торфяников и лесов. Я случайно узнал о том, что готовят добровольцев для тушения лесных пожаров. После обучения мне перезвонили и предложили выехать на первый пожар. Я не отказался, вот с тех пор 11 лет тушу.

Я работаю скучным менеджером в рекламном агентстве. Совмещать работу получается по-разному: иногда плохо, иногда ничего так... Самые смешные эпизоды были, когда работаешь на пожаре с ноутбуком, периодически выходишь на горку проверить почту, принять звонки, позвонить и уходишь обратно работать на пожар. Работодатель смеется, говорит: “Снова поехал спасать ежиков?”.

Почему я этим занимаюсь? Это правильное дело, которое делают очень разные люди, но мы сходимся в одном - мы защищаем этот кусочек природы. Это уникальная экосистема, она очень хрупкая. Здесь мы отстаиваем буквально каждый квадратный метр этой территорией, здесь есть за что побороться, чтобы это осталось для наших потомков.

Мы стараемся строить свою работу так, чтобы не рисковать, слово “подвиг” у нас обычно ругательное. Это в каком-то смысле тяжелая физическая работа с одной стороны, шахматная партия с огнем с другой. Огонь всегда сильнее, а мы стараемся быть умнее».