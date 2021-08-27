Добровольные лесные пожарные сражаются с огнем в Карелии: фоторепортаж
До этого года остров Путсаари в Карелии был известен только тем, что на нем расположен скит Валаамского монастыря. Но в июле название острова зазвучало в новостях: там вспыхнул один из самых масштабных и сложных пожаров в республике. Пожар (не только дым, но и открытый огонь) заметила Юлианна, наблюдатель отряда Общества добровольных лесных пожарных (ОДЛП). Ее наблюдательный пункт находился довольно далеко от возгорания – в 14-ти километрах, на острове Перя-Кильписарет. То, что девушка увидела открытый огонь с такого расстояния, не предвещало ничего хорошего – и Юлианна сразу позвонила на базу.
Первая группа добровольцев выдвинулась в ту же ночь, сразу после сообщения. Два часа по волнам на моторной лодке – и группа из пяти человек на месте. Они высадились на соседнем острове, чтобы переночевать и с раннего утра начать работу.
В пять утра добровольцы выходят из палаток, надевают необходимое снаряжение – уже «закопченные» на других пожарах боевки (прим: боевая одежда пожарных), высокие берцы и каски. Вся одежда должна быть без синтетики, чтобы она не расплавилась и не загорелась. Завтракают быстро; пока одни едят, другие готовят лодку к отплытию. С берега видно, что Путсаари в дыму – понятно, что реагировать нужно немедленно.
Процесс тушения пожара состоит из шести основных этапов: обнаружение, разведка, тушение, локализация, окарауливание и ликвидация.
В случае с Путсаари этап обнаружения был пройден достаточно быстро, хотя обычно он может доставить немало проблем. Часто пожарным собственными силами приходится выяснять местонахождение пожара по туманным наводкам туристов: «Кажется, я видел дым в таком-то направлении...», сверять информацию с картами и обрывками других сообщений, которые поступают на базу или дают официальные органы.
В течение дня на Путсаари стало понятно, что справиться с пожаром будет нелегко. Ситуация усложнилась, когда добровольцы поняли, что ни государственные службы, ни охрана национального парка не сможет помочь при тушении. Связано это с тем, что остров уже входит в границы национального парка, но еще не до конца передан ему, вдобавок, несколько лет назад остров вывели из земель лесного фонда. Это привело к тому, что на ранних стадиях пожара добровольцы остались с ним один на один. Поэтому в первый же день они отправляют еще две группы на остров. В базовом лагере остается очень мало людей, а помимо ситуации на Путсаари, возникают и другие пожары, которые тоже надо тушить.
На каждом пожаре есть руководитель его тушения – человек, который выбирает стратегию борьбы с огнем. Он должен уметь пользоваться всем пожарным оборудованием, владеть организаторскими навыками и уметь прогнозировать развитие пожара. Помимо этого на Ладоге надо уметь водить моторную лодку, поддерживать и настраивать радиосвязь, пользоваться компасом, картой, навигатором. Один из руководителей группы на пожаре на Путсаари – Павел, которого добровольцы уважительно называют Пал Палычем.
Павел Никитин
Один из руководителей противопожарного лагеря
«Я математик. Я работаю в математическом институте, пишу статьи про всякие интегралы, матрицы и параллельно преподаю на математическом факультете. Наполовину преподавательская деятельность, наполовину научная, – рассказывает Павел. – Работать успеваю во время дежурства в лагере. Один раз я успел написать отзыв к кандидатской диссертации и приехал с пожара практически сразу в аэропорт. Родители передали одежду, я поменял свою боевку на пиджак, сел в самолет и полетел на защиту.
В какой-то степени я занимаюсь этим по инерции: много лет в качестве своего прекрасного отпуска езжу на Ладогу тушить пожары. А еще эта деятельность собирает отличных людей, с которыми интересно общаться, которым не все равно. И, конечно, жалко, что острова горят: если есть возможность вложиться, чтобы этого не было – хочется вкладываться.
Пожар на Путсаари для нас – проверка на прочность нашей команды. Нам попался один из наиболее сложных пожаров и в той ситуации, когда мы работаем на этом пожаре одни. Помощь потом пришла – но сложнее всего было в начале, пока было непонятно, будет ли в тушении участвовать кто-то кроме нас. Мы справились, но это был предел всего, на что мы способны в данный момент».
Уже после отъезда с острова Павел расскажет о том, что по итогам полного дня работы добровольцев стало ясно: это – пожар повышенной сложности. Большинство пролитых мест возобновляют горение, на острове тяжелый рельеф – есть много труднодоступных мест, высокие скалы, по которым нужно пробираться с 20-литровым ранцем за спиной. Ранцы в такой местности необходимы, но они не дают достаточной эффективности в густом черничнике, например.
К ночи было принято решение заменить часть людей, особенно тех, кто работает там с пяти утра. Снова – шум мотора, лодка с позывным «Баклан», и на смену добровольным пожарным спешит новая группа добровольцев во главе с руководителем ОДЛП Кириллом Булашевичем. В сумерках с лодки хорошо просматривается открытый огонь и столбы дыма, видно пришвартованные у берега три лодки и мелькающие рядом фонарики. Сейчас на охваченном пожаром острове находится около пятнадцати добровольных пожарных, и только пятеро из них поедут обратно на базу на острове Пиени-Хепосаари (два часа хода на лодке).
Время близится к часу ночи. Павел и Кирилл разрабатывают план действий. Из-за сложной ситуации на острове и нехватки ресурсов решено поспать несколько часов и приступить к работе еще до рассвета. Роса, отсутствие ветра и солнца должны помочь в сдерживании огня на некоторое время.
Кирилл Булашевич
Руководитель общества добровольных пожарных
«Моя основная специальность – это физика полупроводников, я занимаюсь численным моделированием светодиодов и лазеров на полупроводниках. Сюда я приезжаю в свой отпуск на неделю или на две, иногда беру отгулы за свой счет, – говорит Кирилл Булашевич, руководитель Общества добровольных пожарных. – Конечно, это непросто – руководить таким большим проектом. Это отнимает много сил, времени, нервов. Не только во время дежурства, но и в межсезонье. Но хочется, чтобы проект жил, по возможности развивался, поскольку он приносит очевидную пользу – тушатся живые леса.
Очень мотивирует, когда ты закончил тушение пожара и четко видишь границу между сгоревшей и спасенной территорией, которая осталась зеленой и живой.
Для меня в тушении пожара самое сложное – принятие решения о том, как ты тушишь. Если пожар относительно небольшой, меньше гектара, зачастую тушение достаточно прямолинейно. Но если более крупный пожар, нужно принять решение на каком рубеже ты будешь встречать огонь – ведь всегда хочется спасти побольше леса. Но если быть излишне оптимистичным, огонь просто вырвется из ловушки и все усилия пойдут насмарку. А если недооценить свои силы, то пожар ты остановишь, но отдашь огню слишком много земли. Эти раздумья, пожалуй, самые сложные».
У добровольцев есть основной базовый лагерь – там сосредоточен весь запас оборудования, стоят лодки и живет большинство участников. Также имеются два наблюдательных пункта, расположенные на отдаленных островах с возвышенностями, откуда удобно наблюдать за любым дымом на большой площади. Раз в час наблюдатели проверяют ситуацию на территории с помощью бинокля. При обнаружении дыма – сообщают по телефону азимут направления на задымление и примерное расстояние до него.
История ОДЛП началась в 2007 году – тогда основатель Общества Михаил Левин, имеющий опыт тушения пожаров с волонтерами в Москве, решил собрать своих друзей на дежурство летом в Ладожских шхерах. Это произошло после того, как часть любимых стоянок любившего походы Михаила сгорела в многочисленных пожарах.
Сначала все необходимое оборудование добровольцы закупали на свои деньги – моторную лодку, ранцевые лесные огнетушители, мотопомпы и рукава. Теперь же проект вырос: каждое лето в нем участвуют около ста человек, проводятся тренировочные лагеря, а закупают и чинят оборудование добровольцы на пожертвования, спонсорство и президентские гранты.
Также участники общества поддерживают контакт с госструктурами – Карельской Авиалесоохраной и лесничествами. С ними ребята обмениваются информацией о пожарах, распределяют ресурсы и работают вместе, если пожар большой.
Утром показалось, что дело пошло на лад: ближе к краю острова открытый огонь почти не встречался, пролитая кромка почти не дымилась. Но ближе к середине острова открытого огня стало все больше. Часть добровольцев принялась разбрызгивать воду из ранцевых огнетушителей на новые очаги возгорания, другие начали возобновлять рукавную линию от озера до центра острова. Некоторые рукава были прожжены и протекали, где-то не хватало напора воды, но настрой все равно оставался оптимистичным – казалось, огня не так много.
Однако с каждым часом работать становилось все сложнее – выше поднялось солнце, наступила жара, еще и ветер изменил направление так, что задымленность стала мешать пожарным. К обеду открытого огня стало так много, что он почти перекрыл путь обратно. Добровольцам пришлось оставить этот участок леса – потушить огонь такой маленькой командой с нехваткой ресурсов стало решительно невозможно.
Днем появились сообщения о том, что огонь подбирается к Валаамскому скиту на острове. Из-за угрозы возгорания скита и опасности для людей, наконец, прилетели вертолеты с водой и спасатели МЧС. Но они вели работу по ликвидации пожара только возле скита, остальной лес остался на добровольцах.
Еще раз проехав на лодке вокруг острова, руководитель группы принял решение вернуться на вчерашнюю точку тушения. Пожар там полностью возобновился. Добровольцы надеялись, что огонь снова можно будет остановить. Но сильное задымление, большая площадь возгорания и сложная скалистая местность не дали им шанса справиться своими силами.
Пришлось отступить подальше, проложить рукавную линию в ложбинке за горой, охваченной пожаром, и приготовиться встретить пожар на этом рубеже. В итоге только с третьей попытки удалось локализовать пожар на западном направлении. Развитию пожара на север препятствовали озеро и болото. На северо-восточном направлении пожар был остановлен силами МЧС – сначала сбросами воды с двух вертолетов на протяжении нескольких часов, а потом трудом пожарных на земле.
Наконец пожар был надежно локализован. За это время успело сгореть 100 га леса.
Если бы Общества добровольных лесных пожарных не было, огонь уничтожил бы куда больше живого леса – основного богатства и ценности национального парка «Ладожские шхеры». Добровольцы – обычные люди, не связаны никакими бюрократическими сложностями – они просто тушат лес. Им небезразлична природа любимого края, и они готовы за нее бороться.
Анна Погореловская
Доброволец «Общества Лесных Пожарных»
«Я приехала на Ладогу шесть лет назад по приглашению друга, так что попала я сюда почти случайно, за компанию. Хотелось посмотреть красивые места – я очень люблю Карелию и походы. И как-то сразу почувствовала здесь себя на своем месте. В первую очередь, меня впечатлили лодки с их огромной скоростью и Ладога - просторы, красота. Впервые на пожаре я оказалась в свой третий год пребывания здесь, тогда тоже много горело.
Мы поехали на окарауливание, было голубое небо, хорошая погода, очень красиво, но там, на острове, земля была черная и выжженная. Где-то в живом лесу пели птицы, а здесь было полное безмолвие, и только белый мотылек порхал над черной землей. Это очень сильный контраст. После этого мне с большей силой захотелось спасать эту землю от пожаров.
Все приезжают сюда с разными целями, с разными ожиданиями, есть люди, которые приезжают в расчете сразу же начать геройствовать. Но они этого не получают, потому что здесь скорее речь о заботе друг о друге, природе, безопасности. Если что-то случится с человеком, тушение пожара отойдет на второй план».
Петр Румянцев
Координатор волонтеров
«Все началось 11 лет назад. Тогда я жил в Москве. В 2010 году Москву затянуло дымом от горящих торфяников и лесов. Я случайно узнал о том, что готовят добровольцев для тушения лесных пожаров. После обучения мне перезвонили и предложили выехать на первый пожар. Я не отказался, вот с тех пор 11 лет тушу.
Я работаю скучным менеджером в рекламном агентстве. Совмещать работу получается по-разному: иногда плохо, иногда ничего так... Самые смешные эпизоды были, когда работаешь на пожаре с ноутбуком, периодически выходишь на горку проверить почту, принять звонки, позвонить и уходишь обратно работать на пожар. Работодатель смеется, говорит: “Снова поехал спасать ежиков?”.
Почему я этим занимаюсь? Это правильное дело, которое делают очень разные люди, но мы сходимся в одном - мы защищаем этот кусочек природы. Это уникальная экосистема, она очень хрупкая. Здесь мы отстаиваем буквально каждый квадратный метр этой территорией, здесь есть за что побороться, чтобы это осталось для наших потомков.
Мы стараемся строить свою работу так, чтобы не рисковать, слово “подвиг” у нас обычно ругательное. Это в каком-то смысле тяжелая физическая работа с одной стороны, шахматная партия с огнем с другой. Огонь всегда сильнее, а мы стараемся быть умнее».
Общество добровольных лесных пожарных в лицах