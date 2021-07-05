Две британки покорили гору в платьях и на каблуках

Две жительницы Британии, 35-летняя Эмма Вудхолл и 42-летняя Коринн Мюррей, поднялись на высоту 868 метров в парадных платьях и на 10-сантиметровых каблуках-шпильках. Столь необычным образом была покорена гора Бленкатра (Blencathra) в графстве Камбрия.
Two friends scale 2,850ft peak in Lake District in four inch heels https://t.co/5bzJiT8YlE— Kennedy News and Media (@Kennedy__News) July 2, 2021
Целью акции был сбор средств для благотворительной организации Women's Aid, которая помогает женщинам и детям, страдающим от домашнего насилия. «Альпинисткам» пока удалось собрать 673 фунта стерлингов, и эта сумма продолжает расти.
@emmakate_adventures
##fypシ ##fypシ ##wildwanderers ##womensaid ##mountain ##highheels♬ original sound - Emma
Многие люди похвалили их за благородную цель, но эксперты просят никого не повторять такие «подвиги»: в горной местности обязательно нужна устойчивая обувь. Эмма и Коринн – опытные походницы. Зная обо всех рисках, они взяли с собой на всякий случай запасную обувь. Кроме того, их сопровождали две подруги, которые могли бы организовать спасательную операцию.
В нормальной обуви подъем на Бленкатру у Эммы и Коринн занимает до 80 минут. Шпильки не стали серьезным препятствием: восхождение заняло всего 90 минут, притом последний участок они преодолели бегом.
@emmakate_adventures
##highheels ##mountain ##womensaid ##fypシ ##fy ##wildwanderers ##charity ##running ##challange♬ busy doin hot girl ish - Chelsea
Свое достижение они отпраздновали, искупавшись в горном озере по пути назад.
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