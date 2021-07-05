Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Люди планеты

Две британки покорили гору в платьях и на каблуках

Анастасия Баринова
05 июля 2021
Все ради благотворительности.

Две жительницы Британии, 35-летняя Эмма Вудхолл и 42-летняя Коринн Мюррей, поднялись на высоту 868 метров в парадных платьях и на 10-сантиметровых каблуках-шпильках. Столь необычным образом была покорена гора Бленкатра (Blencathra) в графстве Камбрия.

Целью акции был сбор средств для благотворительной организации Women's Aid, которая помогает женщинам и детям, страдающим от домашнего насилия. «Альпинисткам» пока удалось собрать 673 фунта стерлингов, и эта сумма продолжает расти.

@emmakate_adventures

##fypシ ##fypシ ##wildwanderers ##womensaid ##mountain ##highheels

♬ original sound - Emma

Многие люди похвалили их за благородную цель, но эксперты просят никого не повторять такие «подвиги»: в горной местности обязательно нужна устойчивая обувь. Эмма и Коринн – опытные походницы. Зная обо всех рисках, они взяли с собой на всякий случай запасную обувь. Кроме того, их сопровождали две подруги, которые могли бы организовать спасательную операцию.

«Я никогда раньше не делала ничего подобного, и я не носила высокие каблуки с начала пандемии. Полагая, что это будет трудно, я заклеила ноги пластырем на случай возможных волдырей. И я выбрала туфли на каблуках, которые у меня уже несколько лет: раз они были достаточно удобны, чтобы танцевать всю ночь, то почему бы не подняться в них на гору?» – Эмма Вудхолл.

В нормальной обуви подъем на Бленкатру у Эммы и Коринн занимает до 80 минут. Шпильки не стали серьезным препятствием: восхождение заняло всего 90 минут, притом последний участок они преодолели бегом. 

@emmakate_adventures

##highheels ##mountain ##womensaid ##fypシ ##fy ##wildwanderers ##charity ##running ##challange

♬ busy doin hot girl ish - Chelsea

Свое достижение они отпраздновали, искупавшись в горном озере по пути назад.

Узнайте, как неудобная обувь портила здоровье людям в Средневековье.

рекомендации
Карта, Россия

8 нетуристических мест заповедной Сибири

Звезда

В Китае 21 человек погиб во время супермарафона

Автомобиль

Петербургские тайны: путешествуем с Gett

Москва

Полеты во сне и наяву: экстремальные развлечения в новом шоппинг-молле Москвы