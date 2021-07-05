Две британки покорили гору в платьях и на каблуках

Все ради благотворительности.

Многие люди похвалили их за благородную цель, но эксперты просят никого не повторять такие «подвиги»: в горной местности обязательно нужна устойчивая обувь. Эмма и Коринн – опытные походницы. Зная обо всех рисках, они взяли с собой на всякий случай запасную обувь. Кроме того, их сопровождали две подруги, которые могли бы организовать спасательную операцию.