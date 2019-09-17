Картография меняет нашу жизнь. Но мы далеко не всегда это замечаем

За последние полвека карты изменились: перекочевали из атласов на экраны гаджетов, а главное – нашли себе новое применение. Об этом рассказывает главный аналитик информационно-аналитического центра Министерства Природных Ресурсов и Экологии, картограф и географ Политехнического музея, основатель экспедиционного научно-исследовательского проекта для школьников GeoSchool Мария Монахова.
Зачем карты нужны в XXI веке?
Почти все данные, которые мы получаем, которыми обмениваемся, имеют пространственную привязку. То есть их можно нанести на карту и использовать в науке, образовании, бизнесе; чтобы жить, работать, путешествовать.
Для сбора, хранения и анализа такой информации создают геоинформационные системы. Если по-простому, то это массивы данных, положенные на карту.
И что они могут?
Пример: как в США собирают информацию об эпидемиях. Наверное, человек приходит в больницу, его обследуют, а потом докладывают выше? На самом деле, всё проще. Человек чувствует недомогание и идёт в аптеку. Когда в драгсторах покупают большое количество сезонных – например, противопростудных – средств, это поступает в общенациональную систему. Так и узнают: «Ага, похоже, у нас эпидемия». И это не мешает коммерческой тайне: аптеке ничего не стоит поделиться данными с государством, если то обязуется эти данные никак не разглашать.
Или «Диснейленд». Там в какой-то момент поняли, что есть аттракционы, на которые стоят безумные очереди. Люди ждут часами! Тратят время, приезжая на один-два дня в парк. И скопления людей возле того или иного аттракциона видны по количествам точек GPS с наших телефонов. Что сделала компания Disney? Стала проводить PR-акции в поддержку тех аттракционов, до которых чуть сложнее дойти – но они не менее интересные! Таким образом перераспределяются потоки: все аттракционы загружены, и при этом все люди счастливы.
Если говорить про ВОЗ, то тут тоже много интересных проектов. Например, вирус Эбола, который остановили с помощью геоинформационных систем. Дело было так: на карте отмечали точки, где были показаны случаи заболевания. И распространение вируса характерно вырисовывалось на карте. Было понятно, что движется он в одну сторону, и были видны территории, где больных ещё не было. Решено было эвакуировать часть жителей и разделить территории «больных» и «здоровых». Так и остановили распространение вируса. Физически. Важная и значимая история случилась благодаря пространственным данным, которые несложно нанести на карту – и по ним принимать решения.
Для бизнеса сейчас геоинформационные системы – палочка-выручалочка. Тот же самый «Ашан» делает вот такие штуки. Они выбирают места под строительство магазинов в тот момент, когда проектируются дороги: смотрят, где проектируются крупные развязки, выкупают там землю по дешевке и на ней строят «Ашан». Потом – бац! – там появляется развязка, и всем хорошо. «Ашан», используя геоинформационные системы, сэкономил немалые деньги.
...В 2010 году, когда горели леса и кругом был смог, люди, пользуясь сайтом fires.ru, определяли направление пожаров – и уезжали из районов, куда приближался огонь. Государство само не давало информации, где будет плохо завтра или послезавтра. А на самом деле карта погоды, наложенная на космическую съёмку пожаров с указанием термоточек – это и есть ответ на этот вопрос. После 2010 года МЧС внедрила систему оперативного мониторинга.
Та же самая история – с ледяным дождём, который обесточил московские квартиры. Люди не понимали: как это возможно, что в столице нет света? А всё потому, что не было никакой картографической системы. Стояли столбы, на столбах висели провода. Происходил обрыв, звонил условный Вася и говорил: «Знаете, тут у нас провод возле дома порвался». И это был единственный (!) способ узнать, что где-то какая-то авария. После этого холдинг МРСК внедрил информационную систему: поставил датчики на столбы. Сейчас, условно говоря, тётенька, сидя за компьютером, может увидеть, где произошёл какой обрыв, где какая обстановка и где ближайшая аварийная бригада.
Eсли картография так изменилась за последние лет 50 – что будет потом?
То, что случится в ближайшие лет пять – так это то, что дальнобойщики вымрут. Вот вам надо надо доставить товар из одного места в другое. И беспилотник – такая штука, которая сильно облегчает жизнь. И это намного безопаснее водителя-человека. Беспилотников-легковушек появилось очень много: я их каждый вечер возле дома стала видеть. Это будущее, и оно уже происходит.
А нужно ли картографу знать «допотопную» картографию: осваивать прикладные, ручные методы, которые были в ходу в нулевых, девяностых, восьмидесятых?
Цифровое картографирование – то, для чего не нужно выезжать в поля, бегать с рейкой с приборами. Можно стационарно находиться где-то с компьютером.
Когда я училась, у нас было 18 часов картографического черчения. Мы брали перо, синюю копию-миллиметровку, на которую надо что-то нанести...
Или вот гравировка, один из методов создания карт. Ты берешь плёнку, покрытую краской, и используешь ручку с остриём, которым эту краску можно соскрести. Таким вот образом вручную наносится каждый слой: рельеф (вырисовываются горизонтали), гидрография (вырисовываются реки, озёра и так далее). Потом эти плёнки накладываются друг на друга и печатаются.
Сейчас это зачем? В качестве «поиграть», провести мастер-класс для детей – да, можно. А студентам, наверно, нужен предмет «История картографии» – и этого вполне будет достаточно.
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19 сентября 2019 года картография придёт на большие экраны вместе с блокбастером «Тайна печати дракона» – сиквелом фильма «Вий 3D».
Главный герой – географ, путешественник и картограф Джонатан Грин по личному поручению Петра I работает над составлением карты Дальнего Востока России и в ходе исследования попадает в Китай, где сталкивается с мистическими существами и могущественными магами.
Съемки «Тайны печати дракона» проходили в Чехии, Китае и в России. В работе была задействована международная команда из 540 человек, а в фильме снимались Джейсон Флемминг (в роли картографа Джонатана Грина), Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс, Рутгер Хауэри и Юрий Колокольников.