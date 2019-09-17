Картография меняет нашу жизнь. Но мы далеко не всегда это замечаем

За последние полвека карты изменились: перекочевали из атласов на экраны гаджетов, а главное – нашли себе новое применение. Об этом рассказывает главный аналитик информационно-аналитического центра Министерства Природных Ресурсов и Экологии, картограф и географ Политехнического музея, основатель экспедиционного научно-исследовательского проекта для школьников GeoSchool Мария Монахова.

Зачем карты нужны в XXI веке?

Почти все данные, которые мы получаем, которыми обмениваемся, имеют пространственную привязку. То есть их можно нанести на карту и использовать в науке, образовании, бизнесе; чтобы жить, работать, путешествовать.

Для сбора, хранения и анализа такой информации создают геоинформационные системы. Если по-простому, то это массивы данных, положенные на карту.

И что они могут?

Пример: как в США собирают информацию об эпидемиях. Наверное, человек приходит в больницу, его обследуют, а потом докладывают выше? На самом деле, всё проще. Человек чувствует недомогание и идёт в аптеку. Когда в драгсторах покупают большое количество сезонных – например, противопростудных – средств, это поступает в общенациональную систему. Так и узнают: «Ага, похоже, у нас эпидемия». И это не мешает коммерческой тайне: аптеке ничего не стоит поделиться данными с государством, если то обязуется эти данные никак не разглашать.

Или «Диснейленд». Там в какой-то момент поняли, что есть аттракционы, на которые стоят безумные очереди. Люди ждут часами! Тратят время, приезжая на один-два дня в парк. И скопления людей возле того или иного аттракциона видны по количествам точек GPS с наших телефонов. Что сделала компания Disney? Стала проводить PR-акции в поддержку тех аттракционов, до которых чуть сложнее дойти – но они не менее интересные! Таким образом перераспределяются потоки: все аттракционы загружены, и при этом все люди счастливы.