Сельская учительница и National Geographic создали проект по расшифровке забытых на почте писем XX века

Еще в одном письме девушка пишет, что не может определиться, за кого ей выйти замуж: за любимого кавалера или богатого вдовца. Учительница хочет найти, кого в итоге выбрала автор письма.

«Каждое письмо по-своему интересно. Люди писали искренне. Никто не думал, что письма будет читать кто-то еще», — говорит Петухова. При этом никого из адресатов уже нет в живых.

По ее словам, Международный генеалогический центр планирует помогать проекту искать родственников людей из писем, а также рассказывать детям о генеалогии.

«Важно, что мы работаем с детьми. Через письма дети могут заинтересоваться историей и своей семьи», — говорит учительница.