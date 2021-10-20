Сельская учительница и National Geographic создали проект по расшифровке забытых на почте писем XX века
Учительница истории из села Заозерье Ярославской области Алена Петухова рассказала «Таким делам», что проект «Письма из Заозерья (1928 год — наши дни)» получил грант для поддержки культурных инициатив. Команда запустила серию публикаций в сети об авторах писем, их адресатах и местах, откуда велась переписка.
Несколько лет назад на чердаке здания сельской почты нашли около 300 писем 1928—1929 годов, которые писали друг другу жители Заозерья и те, кто уехал из села, рассказывает Петухова. Их передал девушке сотрудник почты Руслан Шестиперов. Волонтеры стали расшифровывать письма, искать родственников упоминаемых людей, Анна давала изучать некоторые документы своим ученикам. Проект стал курировать журнал National Geographic под руководством главного редактора Андрея Паламарчука.
На деньги гранта команда планирует реализовать первый этап проекта: закончить расшифровки и привести их в литературный вид, сделать сканы всех писем, а также начать сторителлинг — регулярно публиковать небольшие истории из писем на страничке в Инстаграме, а более сложные и интересные — на «Яндекс.Дзен».
Еще в одном письме девушка пишет, что не может определиться, за кого ей выйти замуж: за любимого кавалера или богатого вдовца. Учительница хочет найти, кого в итоге выбрала автор письма.
«Каждое письмо по-своему интересно. Люди писали искренне. Никто не думал, что письма будет читать кто-то еще», — говорит Петухова. При этом никого из адресатов уже нет в живых.
По ее словам, Международный генеалогический центр планирует помогать проекту искать родственников людей из писем, а также рассказывать детям о генеалогии.
«Важно, что мы работаем с детьми. Через письма дети могут заинтересоваться историей и своей семьи», — говорит учительница.
Первый этап будет длиться до мая 2022 года. Когда все письма будут расшифрованы, Петухова планирует привлечь деньги и снять документальный фильм о том, как родственники адресатов через сто лет получают письма. Учительница мечтает снять второй фильм о Якове Щукине, основателе сада «Эрмитаж» в Москве. «Он жил в Заозерье, это яркая личность того времени, — объясняет Петухова. — Его племянница писала его сестре в село. В Заозерье есть мраморный памятник его матери».
Параллельно команда проекта будет создавать музей с письмами. Для этого весной 2022 года команда планирует подавать заявку в Фонд Потанина.