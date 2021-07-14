Скейтбордист прыгает с самого высокого моста в мире: видео

Вантовый мост через долину реки Тарн состоит из восьмипролетного стального дорожного полотна, поддерживаемого семью стальными колоннами. Его общая длина составляет 2 460 м, ширина — 32 м, высота конструкции — 343 м. Это на 22 метра выше, чем Русский мост во Владивостоке, занимающий пятое место в рейтинге самых гигантских мостов мира. Знаменитый мост «Золотые ворота» ниже Мийо на 116 метров.

Виадук был создан по договору концессии французского правительства с группой «Eiffage», в которую входят мастерские Густава Эйфеля. В сравнении с Эйфелевой башней он выше на 19 метров.

Перед тем, как прыгнуть со скейтбордом, обеспечившим ему разбег, Элиас несколько раз спускался с виадука другими способами. Один из них — банджи-джампинг в тандеме.