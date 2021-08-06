Умер Клим Сулимов, который вывел шалайку – уникальную породу собак

5 августа 2021 года, на 91-м году жизни, скончался Клим Тимофеевич Сулимов – ученый мирового масштаба, ведущий научный сотрудник Института Наследия, ветеран МВД и Аэрофлота, создатель уникальной породной группы собак «шалайка».

Клим Тимофеевич родился 19 февраля 1931 года в Москве. После окончания ветеринарной академии он работал руководителем зверофермы в Хатангском районе Таймырского национального округа, и там всерьез увлекся собаками. Уже тогда молодой специалист решил вывести особую породу, отличающуюся высоким уровнем надежности.

В 1970 годах Сулимов начал проводить целенаправленную работу в этом направлении, скрещивая шакалов и ненецких оленегонных лаек. Так были получены полукровки, обладающие экстраординарным нюхом, но плохо поддающиеся дрессировке. На следующем этапе метисные особи снова были скрещены с ненецкой лайкой, и объем родства с шакалом сократился до четверти. Начало новой породе дали собаки Вуд, Веда и Валдай в 1983 году.

Первоначально порода называлась «собака Сулимова», но окончательным вариантом стала «шалайка», от «шакала» и «лайки». Шалайки обладают острым обонянием, они хорошо управляются, неприхотливы и выносливы, сохраняют работоспособность при температурах от −70 °C до +40 °C. Это позволило им стать универсальными поисковыми животными, работающими в полиции, службах безопасности аэропортах и армии. Также шалайки могут диагностировать рак на ранней стадии и другие болезни. В 2018 году породная группа была официально признана Российской кинологической федерацией.