Умер принц Филипп – защитник природы России

Высшая награда WWF — это медаль Герцога Эдинбургского за заслуги в области охраны природы. Ее из рук принца получало несколько россиян: в частности, в 2010 году она досталась руководителю приморской антибраконьерской группы «Леопард» Анатолию Белову.

О месте и времени прощания с принцем Филиппом Букингемский дворец сообщит позже.