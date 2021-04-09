Умер принц Филипп – защитник природы России
Букингемский дворец сообщил о смерти Филиппа, герцога Эдинбургского. 99-летний принц в последние годы жаловался на здоровье. В июне 2011 года он был госпитализирован с болями в груди и прооперирован, а в апреле 2018 года перенес плановую операцию на бедре. С 2017 года он отошел от исполнения общественных обязанностей, возложенных лично на него как на члена королевской семьи, но по-прежнему сопровождал свою супругу на публичных мероприятиях.
Брак Елизаветы II и Филиппа был самым долгим королевским браком в истории Великобритании. Последний месяц Филипп провел в больнице и скончался в Виндзорском замке 9 апреля 2021 года.
It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021
His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn
За годы своей жизни принц совершил более 400 поездок. Среди стран, которые он посетил — Кения в 1952 году, Эфиопия в 1965, Бахрейн в 1979, Тувалу в 1982 году, Нигерия в 2003-м — более сотни в общей сложности.
Опытный путешественник, он также прославился эпатажными высказываниями.
Путешествие в Россию его одновременно и привлекало, и смущало.
Но старые обиды были отброшены после того, как в 1981 году он стал первым президентом Всемирного фонда дикой природы (британское отделение WWF он возглавлял на протяжении 20 лет с его основания в 1961 году). Отделение WWF в России было зарегистрировано в 1994 году, и уже на следующий год состоялся первый визит принца в Россию.
Затем он несколько раз приезжал в 1990-е годы. Принц инспектировал природоохранные мероприятия в российской Арктике, вместе с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым открыл международную биологическую станцию в дельте реки Лена, а затем открыл еще одну биостанцию имени Виллема Баренца на Диксоне в бухте Медуза. Он обнимал кедры в Большехехцирском заповеднике, знакомился с природными ландшафтами Камчатки и других уголков России.
По протоколам безопасности принцу было нельзя было пользоваться вертолетами — важнейшим транспортным средством на Дальнем Востоке. Это существенно осложняло логистику: во многих местах передвигаться приходилось по воде.
В интервью Би-Би-Си он сказал:
Высшая награда WWF — это медаль Герцога Эдинбургского за заслуги в области охраны природы. Ее из рук принца получало несколько россиян: в частности, в 2010 году она досталась руководителю приморской антибраконьерской группы «Леопард» Анатолию Белову.
О месте и времени прощания с принцем Филиппом Букингемский дворец сообщит позже.