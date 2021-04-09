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Умер принц Филипп – защитник природы России

Анастасия Баринова
09 апреля 2021
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Фото: Wikimedia Commons
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Фото: Таймырский краеведческий музей
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Кадр из сериала «Корона», в роли принца – Мэтт Смит
Фото: Netflix
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Принц Филипп (1921–2021) у могилы сэра Эрнеста Шеклтона, остров Южная Георгия. Справа – королевская яхта «Британия». National Geographic, ноябрь 1957 года.
Фото: National Geographic Society
Супругу королевы Елизаветы II было 99 лет.

Букингемский дворец сообщил о смерти Филиппа, герцога Эдинбургского. 99-летний принц в последние годы жаловался на здоровье. В июне 2011 года он был госпитализирован с болями в груди и прооперирован, а в апреле 2018 года перенес плановую операцию на бедре. С 2017 года он отошел от исполнения общественных обязанностей, возложенных лично на него как на члена королевской семьи, но по-прежнему сопровождал свою супругу на публичных мероприятиях.

Брак Елизаветы II и Филиппа был самым долгим королевским браком в истории Великобритании. Последний месяц Филипп провел в больнице и скончался в Виндзорском замке 9 апреля 2021 года.

За годы своей жизни принц совершил более 400 поездок. Среди стран, которые он посетил — Кения в 1952 году, Эфиопия в 1965, Бахрейн в 1979, Тувалу в 1982 году, Нигерия в 2003-м — более сотни в общей сложности.

Опытный путешественник, он также прославился эпатажными высказываниями.

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Принц Филипп

герцог Эдинбургский

«Если вы путешествуете так же часто, как и мы, вы цените улучшения в конструкции самолета, обеспечивающие меньший шум и больший комфорт. Конечно, при условии, что вы не путешествуете экономическим классом, что звучит ужасно». (2002 г.)

Путешествие в Россию его одновременно и привлекало, и смущало.

25.Jun.2015_Prince_Philip_in_Frankfurt.jpg

Принц Филипп

герцог Эдинбургский

«Я очень хотел бы поехать в Россию, хотя эти ублюдки убили половину моей семьи». (1967 г.)

Но старые обиды были отброшены после того, как в 1981 году он стал первым президентом Всемирного фонда дикой природы (британское отделение WWF он возглавлял на протяжении 20 лет с его основания в 1961 году). Отделение WWF в России было зарегистрировано в 1994 году, и уже на следующий год состоялся первый визит принца в Россию.

Затем он несколько раз приезжал в 1990-е годы. Принц инспектировал природоохранные мероприятия в российской Арктике, вместе с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым открыл международную биологическую станцию в дельте реки Лена, а затем открыл еще одну биостанцию имени Виллема Баренца на Диксоне в бухте Медуза. Он обнимал кедры в Большехехцирском заповеднике, знакомился с природными ландшафтами Камчатки и других уголков России.

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WWF России Принц Филипп (крайний слева) на Таймыре вместе с Виктором Никифоровым (крайний справа), ныне руководителем «Медвежьего патруля» WWF России (1995)

По протоколам безопасности принцу было нельзя было пользоваться вертолетами — важнейшим транспортным средством на Дальнем Востоке. Это существенно осложняло логистику: во многих местах передвигаться приходилось по воде. 

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Принц Филипп и президент Республики Саха-Якутия Михаил Николаев (1995)

В интервью Би-Би-Си он сказал:

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Принц Филипп

герцог Эдинбургский

«Человечество в своей деятельности не имеет права подвергать риску вымирания целые виды животных. Если снести Вестминстерское аббатство, его можно восстановить. Но когда из-за нас вымерла птица дронт, мы просто не сумеем ее вернуть. Она исчезла навсегда».

Высшая награда WWF — это медаль Герцога Эдинбургского за заслуги в области охраны природы. Ее из рук принца получало несколько россиян: в частности, в 2010 году она досталась руководителю приморской антибраконьерской группы «Леопард» Анатолию Белову.

О месте и времени прощания с принцем Филиппом Букингемский дворец сообщит позже.

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