К началу сезона охоты забор вокруг участка в несколько гектаров мы, конечно, построить не успели, хотя старались всем миром — у Седого оказался целый отряд сочувствующих, которые откликнулись на призыв помочь. В результате из пятерых лосят трое пропали — сетку-рабицу их загона просто разрезали и выгнали троих из оставшихся пяти двухлетних лосят на свободу, чтобы поохотиться на них. На мое удивление — зачем это делать? — Алексей поясняет: «Их легко убить, людей они не боятся, подпускают близко к себе. И мясо у них вкусное, здоровое, такое легко продать».

Его слова подтвердил местный житель, помогающий Алексею. На земле, которую купил Седой, годами орудует группа браконьеров. Эти люди экипированы по последнему слову техники: тепловизоры, датчики движения… Они любят не охотиться, а убивать — расстреливать практически в упор все, что движется.

«Я всех их знаю, знаю имена, кто где живет. Но легально сделать ничего не могу — местная полиция бездействует», — объясняет Алексей. Только после привлечения к проблеме СМИ и запроса в прокуратуру от председателя Совета по правам человека удалось возбудить четыре уголовных дела по факту убийства и ранения лосей.

Через несколько недель после пропажи троих лосят нашли останки одного из них, Граната. Его убили выстрелом практически в упор — видимо, с дороги, из машины. Еще через несколько дней благодаря жителям СНТ «Лидия-1» нашелся Агат. С пулевым ранением. Через неделю после его возвращения ему сделали операцию. Пуля прошла навылет, и сейчас он медленно, но верно идет на поправку. Третий пропавший, Алмаз, пока не вернулся, но Алексей верит и ждет, что он вернется.