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Люди планеты

За сокращение вредных выбросов: борьба Ма Чжуня

Текст: Рейчел Рейган Ши
05 сентября 2019
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Ма Чжунь
Фото: Ребекка Хейл
Он дает людям возможность знать все о загрязнениях.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году более миллиона человек в Китае умерло из-за загрязнения воздуха. Это шокирующий показатель, и Ма Чжунь требует от китайского правительства и частных компаний принять меры по сокращению вредных выбросов.

Ма Чжунь, в прошлом – журналист-расследователь, написавший шокирующую книгу «Водный кризис Китая», – в 2006 году основал Институт общественных и экологических дел. Цель института – сделать сведения о состоянии окружающей среды общедоступными.

Поначалу было не так много важных данных, которыми стоило бы поделиться. Но в 2013 году Китай решил объявить войну загрязнениям и установил фиксированные нормы выброса – PM2.5 – крайне опасных частиц размером менее 2,5 микрона, состоящих из сульфатов, нитратов и других вредных веществ. Институт Чжуня и его партнеры настаивали на том, чтобы правительство сообщило, какие компании ответственны за такие выбросы. Через год, когда эти данные были получены, их загрузили в приложение Blue Map (Синяя карта) для смартфонов, с помощью которого пользователи смогут проверить качество воздуха в более чем 300 городах Китая и качество воды в тысячах рек.

«Люди требуют сделать производство более экологичным, – рассказывает Ма, – а правительство убедилось, что доступность данных о состоянии окружающей среды не подрывает основ нашего общества».
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