За сокращение вредных выбросов: борьба Ма Чжуня

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году более миллиона человек в Китае умерло из-за загрязнения воздуха. Это шокирующий показатель, и Ма Чжунь требует от китайского правительства и частных компаний принять меры по сокращению вредных выбросов.

Ма Чжунь, в прошлом – журналист-расследователь, написавший шокирующую книгу «Водный кризис Китая», – в 2006 году основал Институт общественных и экологических дел. Цель института – сделать сведения о состоянии окружающей среды общедоступными.

Поначалу было не так много важных данных, которыми стоило бы поделиться. Но в 2013 году Китай решил объявить войну загрязнениям и установил фиксированные нормы выброса – PM2.5 – крайне опасных частиц размером менее 2,5 микрона, состоящих из сульфатов, нитратов и других вредных веществ. Институт Чжуня и его партнеры настаивали на том, чтобы правительство сообщило, какие компании ответственны за такие выбросы. Через год, когда эти данные были получены, их загрузили в приложение Blue Map (Синяя карта) для смартфонов, с помощью которого пользователи смогут проверить качество воздуха в более чем 300 городах Китая и качество воды в тысячах рек.