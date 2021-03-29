Лувр целиком оцифровал свою коллекцию произведений

Французский музей объявил об открытии онлайн-платформы, на которой представлена вся коллекция музея, состоящая из более чем 480 000 экспонатов.
На сайте можно найти все произведения искусства из коллекций восьми отделов музея, от исламского искусства и скульптур эпохи Возрождения до египетских древностей и картин художников со всего мира.
«Сегодня Лувр смахивает пыль со своих сокровищ, даже наименее известных. Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции работ с компьютера или смартфона бесплатно, независимо от того, выставлены ли экспонаты в музее, находятся на хранении или арендованы другими учреждениями.
Великолепное культурное наследие Лувра теперь находится на расстоянии одного клика. Я уверен, что этот цифровой контент будет еще больше вдохновлять людей посещать Лувр, чтобы лично познакомиться с коллекциями», — говорит директор Лувра Жан-Люка Мартинес.
Nearly half a million items can now be viewed on a dedicated new platformhttps://t.co/X5AIzeJwpx— The National (@TheNationalNews) March 28, 2021
Сайт оснащен как простой, так и расширенной системой поиска. Также имеется интерактивная карта, которая позволит пользователям исследовать музей и его произведения, «переходя» из зала в зал. Представители Лувра сообщили, что сайт будет постоянно обновляться по мере расширения коллекции.
Лувр до сих пор закрыт из-за пандемии коронавирусной инфекции (с октября прошлого года). В музее воспользовались вынужденным перерывом, чтобы провести плановые ремонтные работы.
В 2020 году музей посетили 2,7 миллиона человек, что примерно на 70% меньше средних показателей за предыдущие годы. Представители Лувра оценили потери музея в 90 миллионов евро.