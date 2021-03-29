Лувр целиком оцифровал свою коллекцию произведений

Французский музей объявил об открытии онлайн-платформы, на которой представлена вся коллекция музея, состоящая из более чем 480 000 экспонатов.

На сайте можно найти все произведения искусства из коллекций восьми отделов музея, от исламского искусства и скульптур эпохи Возрождения до египетских древностей и картин художников со всего мира.

«Сегодня Лувр смахивает пыль со своих сокровищ, даже наименее известных. Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции работ с компьютера или смартфона бесплатно, независимо от того, выставлены ли экспонаты в музее, находятся на хранении или арендованы другими учреждениями.

Великолепное культурное наследие Лувра теперь находится на расстоянии одного клика. Я уверен, что этот цифровой контент будет еще больше вдохновлять людей посещать Лувр, чтобы лично познакомиться с коллекциями», — говорит директор Лувра Жан-Люка Мартинес.