Люди поменяли почти одну пятую земной суши всего за 60 лет

Группа ученых под руководством Карины Винклер из Лаборатории геоинформации и дистанционного зондирования при Университете в Вагенингене оценила глобальные изменения в землепользовании на планете с 1960 года.

В исследовании рассматривалось, как люди изменяли поверхность земной суши за последние 60 лет, например, уничтожая тропические леса, превращая леса в пахотные земли и саванны в пастбища.