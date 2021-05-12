Люди поменяли почти одну пятую земной суши всего за 60 лет

Группа ученых под руководством Карины Винклер из Лаборатории геоинформации и дистанционного зондирования при Университете в Вагенингене оценила глобальные изменения в землепользовании на планете с 1960 года.
В исследовании рассматривалось, как люди изменяли поверхность земной суши за последние 60 лет, например, уничтожая тропические леса, превращая леса в пахотные земли и саванны в пастбища.
Эти новые оценки представляют собой синтез спутниковых снимков с высоким разрешением и долгосрочной инвентаризации землепользования. Авторы пишут, что объединение этих двух типов источников данных позволяет им исследовать изменения в землепользовании с «беспрецедентной детализацией».
Полученный набор данных фиксирует годовые изменения в землепользовании по всему миру с разрешением 1 км. Исследователи отмечают, что не все изменения в землепользовании являются постоянными – в своей работе они фиксировали места, где землепользование менялось несколько раз, например, при ротации между пахотными землями и пастбищами.
Исследование показало, что около 17% суши подвергались изменениям хотя бы раз с 1960 года.
Но часто одни и те же территории менялись гораздо чаще, чем один раз – и общий объем всех изменений в землепользовании в период с 1960 по 2019 год составил 43 миллиона квадратных километров – около 32% всей поверхности земной суши.
Исследование показало, что с 1960 года общий лесной покров Земли сократился почти на миллион квадратных километров, а площади, покрытые пахотными землями и пастбищами, увеличились примерно в той же степени.
Общая площадь земной поверхности составляет 510 миллионов квадратных километров. Из них 361 млн км² — это вода. Из оставшихся 149 млн км² около 15 млн км² постоянно покрыто льдом.