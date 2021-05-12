Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Фотоконкурс «Дикая природа России»
Жизнь планеты

Люди поменяли почти одну пятую земной суши всего за 60 лет

National Geographic Россия
12 мая 2021
0001.jpg
Фото: pixabay.com
Это в четыре раза больше, чем предполагали ученые.

Группа ученых под руководством Карины Винклер из Лаборатории геоинформации и дистанционного зондирования при Университете в Вагенингене оценила глобальные изменения в землепользовании на планете с 1960 года. 

В исследовании рассматривалось, как люди изменяли поверхность земной суши за последние 60 лет, например, уничтожая тропические леса, превращая леса в пахотные земли и саванны в пастбища. 

«Изменение землепользования – это любой способ, которым люди изменяют природный ландшафт. Некоторые из этих изменений представляют собой необратимые разрушения, например, расширение городов. Другие изменения, такие как забрасывание пахотных земель и восстановление лесов, в некоторой степени исправляют нанесенный ущерб», – авторы исследования.

Эти новые оценки представляют собой синтез спутниковых снимков с высоким разрешением и долгосрочной инвентаризации землепользования. Авторы пишут, что объединение этих двух типов источников данных позволяет им исследовать изменения в землепользовании с «беспрецедентной детализацией».

Полученный набор данных фиксирует годовые изменения в землепользовании по всему миру с разрешением 1 км. Исследователи отмечают, что не все изменения в землепользовании являются постоянными – в своей работе они фиксировали места, где землепользование менялось несколько раз, например, при ротации между пахотными землями и пастбищами. 

0002.jpg
Karina Winkler На карте показано, где по всему миру происходят события как с однократным (желтый цвет), так и с многократным (красный) изменением. Примеры событий с множественными изменениями преобладают в Европе, Индии и США, тогда как события с единичными изменениями широко распространены в Южной Америке, Китае и Юго-Восточной Азии.

Исследование показало, что около 17% суши подвергались изменениям хотя бы раз с 1960 года.

Но часто одни и те же территории менялись гораздо чаще, чем один раз – и общий объем всех изменений в землепользовании в период с 1960 по 2019 год составил 43 миллиона квадратных километров – около 32% всей поверхности земной суши. 

«Поскольку землепользование играет центральную роль в смягчении последствий изменения климата, сохранении биоразнообразия и производстве продуктов питания, понимание его динамики необходимо для стратегий устойчивого землепользования», – Карина Винклер.

Исследование показало, что с 1960 года общий лесной покров Земли сократился почти на миллион квадратных километров, а площади, покрытые пахотными землями и пастбищами, увеличились примерно в той же степени.

Общая площадь земной поверхности составляет 510 миллионов квадратных километров. Из них 361 млн км² — это вода. Из оставшихся 149 млн км² около 15 млн км² постоянно покрыто льдом.

рекомендации
Космический корабль, ракета

Приблизиться к космосу: двухдневный маршрут по Калуге и Боровску

Звезда

Рождение Европы: чьи древние гены достались в наследство европейцам?

Информация

Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии

Карта, Россия

5 захватывающих туров по России от Камчатки до Кавказа