Люди проводят в мобильных приложениях в среднем почти 5 часов в день

Недавно опубликованный отчет App Annie «Состояние мобильных устройств» показал, что в 2021 году потребители во всем мире потратили на мобильные приложения рекордные 3,8 триллиона часов. Это в среднем 4,8 часа на каждого человека в день.

Это впечатляющий рост, поскольку в 2019 люди тратили по три часа в день на мобильные устройства, а в 2020 – 3,7 часа. В целом за прошлый год потребители потратили на приложения 170 миллиардов долларов.

Жители России в среднем тратят на мобильные приложения 4,1 часа в день. Страна оказалась на 11 месте по тратам пользователей на приложения и на шестом по загрузкам.

Китай оказался лидером по количеству загрузок – 98,3 миллиарда. Второе место заняла Индия – 26,5 миллиарда, США на третьем месте с показателем 12,1 миллиарда.