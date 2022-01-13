Люди проводят в мобильных приложениях в среднем почти 5 часов в день

Недавно опубликованный отчет App Annie «Состояние мобильных устройств» показал, что в 2021 году потребители во всем мире потратили на мобильные приложения рекордные 3,8 триллиона часов. Это в среднем 4,8 часа на каждого человека в день.
Это впечатляющий рост, поскольку в 2019 люди тратили по три часа в день на мобильные устройства, а в 2020 – 3,7 часа. В целом за прошлый год потребители потратили на приложения 170 миллиардов долларов.
Жители России в среднем тратят на мобильные приложения 4,1 часа в день. Страна оказалась на 11 месте по тратам пользователей на приложения и на шестом по загрузкам.
Китай оказался лидером по количеству загрузок – 98,3 миллиарда. Второе место заняла Индия – 26,5 миллиарда, США на третьем месте с показателем 12,1 миллиарда.
Каждую минуту через магазины приложений проходило более 320 000 долларов, что почти на 20% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2020 году. Рекламодатели не оставили без внимания тенденцию стремительного роста мобильной индустрии и вложили в рекламу в 2021 году более 295 миллиона долларов, что на 23% больше, чем годом ранее.
Пользователи мобильных устройств потратили 7 из каждых 10 минут на социальные, фото- и видеоприложения. В App Annie сообщили, что это связано с ростом популярности TikTok на 90% по всему миру за пределами Китая.
В 2021 году издатели выпустили два миллиона новых приложений и игр, их общее количество достигло 21 миллиона. На долю Google Play пришлось 77% релизов.
«Несмотря на доступ к большим экранам, потребители по-прежнему смотрят контент на мобильных устройствах. Конкуренция в пространстве накаляется, и эксклюзивный контент – это способ привлечь новых зрителей», – говорится в отчете App Annie.