Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

По словам Бауша, инвестиции в общественный транспорт в стране составляют €660 на человека в год, что является самым высоким показателем в Европе. Он отметил, что к 2030 году власти планируют иметь полностью электрифицированный парк автобусов.

Люксембург известен своими пробками на дорогах. Более 47% деловых поездок в этой стране совершаются на автомобиле. Автобусами для поездок пользуются лишь 32% жителей страны, а поездами — 19%. Для сравнения, в Париже почти 70% жителей пользуются общественным транспортом.