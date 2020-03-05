Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург — самая богатая страна Европы — отменила плату за проезд в автобусах, трамваях и поездах.
В Европе уже есть страны, где внедряют систему бесплатного транспорта. В Таллине она действует с 2013 года, после чего распространилась на большинство регионов Эстонии. Однако, в отличие от Таллина, бесплатный проезд в Люксембурге доступен не только для граждан страны, но и для туристов.
По словам Бауша, инвестиции в общественный транспорт в стране составляют €660 на человека в год, что является самым высоким показателем в Европе. Он отметил, что к 2030 году власти планируют иметь полностью электрифицированный парк автобусов.
Люксембург известен своими пробками на дорогах. Более 47% деловых поездок в этой стране совершаются на автомобиле. Автобусами для поездок пользуются лишь 32% жителей страны, а поездами — 19%. Для сравнения, в Париже почти 70% жителей пользуются общественным транспортом.