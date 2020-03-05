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Жизнь планеты

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

05 марта 2020
Трамвай в Люксембурге
Фото: Thomas Reincke / flickr.com
Платным останется только проезд первого класса.

Люксембург — самая богатая страна Европы — отменила плату за проезд в автобусах, трамваях и поездах.

В Европе уже есть страны, где внедряют систему бесплатного транспорта. В Таллине она действует с 2013 года, после чего распространилась на большинство регионов Эстонии. Однако, в отличие от Таллина, бесплатный проезд в Люксембурге доступен не только для граждан страны, но и для туристов.

«Внедрение бесплатного общественного транспорта является важной социальной мерой. Это можно счесть приятным бонусом глобальной стратегии масштабной революции, затрагивающей многие сферы жизни общества. Кроме того, мы хотели бы поблагодарить тех людей, кто уже сделал выбор в пользу общественного транспорта», — Франсуа Бауш, министр транспорта Люксембурга.

По словам Бауша, инвестиции в общественный транспорт в стране составляют €660 на человека в год, что является самым высоким показателем в Европе. Он отметил, что к 2030 году власти планируют иметь полностью электрифицированный парк автобусов.

Люксембург известен своими пробками на дорогах. Более 47% деловых поездок в этой стране совершаются на автомобиле. Автобусами для поездок пользуются лишь 32% жителей страны, а поездами — 19%. Для сравнения, в Париже почти 70% жителей пользуются общественным транспортом.