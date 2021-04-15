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Жизнь планеты

Магазины IKEA в России переходят на солнечную энергию

National Geographic Россия
15 апреля 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Также на возобновляемую энергию перейдет часть торговых центров «Мега».

Ingka Investments, инвестиционное подразделение Ingka Group, крупнейшего ритейлера IKEA, приобрела 49% акций восьми солнечных фотоэлектрических парков на юго-западе России.

Общая балансовая стоимость восьми парков составляет более 21 миллиарда рублей. Сделка знаменует собой первую крупномасштабную иностранную инвестицию в возобновляемые источники энергии в России некоммунальной компанией, говорится в пресс-релизе Ingka Investments.

Энергетическая мощность парков составляет 160 мегаватт, и они будут обеспечивать электроэнергией все 17 магазинов IKEA в России, а также часть торговых центров «Мега», расположенных по всей стране.

Сообщается, что соглашение с ООО «Солнечные системы» уже подписано и находится на утверждении Федеральной антимонопольной службы.

«Мы рады выйти на рынок возобновляемых источников энергии в России с этими инвестициями, и это важный шаг для Ingka Investments. Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничества с «Солнечными системами» и обеспечения использования возобновляемых источников электроэнергии для IKEA Retail и центров Ingka для уменьшения нашего воздействия на климат в России», – Кристер Маттсон, управляющий директор Ingka Investments.

На сегодняшний день Ingka Group владеет и управляет 547 ветряными турбинами в 14 странах, 2 парками солнечных батарей и 935 000 солнечных панелей на крышах магазинов и складов IKEA. Общая мощность возобновляемых источников энергии превышает 1,7 ГВт. Это эквивалент годового потребления более миллиона европейских домохозяйств.

В 2019 году в Ingka Investments объявила о начале реализации программы IKEA Climate Positive. Компания взяла обязательство сократить вдвое выбросы парниковых газов от всей производственно-сбытовой цепочки IKEA к 2030 году.

ООО «Солнечные системы» было создано в 2014 году. Оно разрабатывает, владеет и управляет солнечными фотоэлектрическими парками с общей установленной мощностью солнечной энергии в 365 мегаватт в России.

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