Магазины IKEA в России переходят на солнечную энергию

Ingka Investments, инвестиционное подразделение Ingka Group, крупнейшего ритейлера IKEA, приобрела 49% акций восьми солнечных фотоэлектрических парков на юго-западе России.
Общая балансовая стоимость восьми парков составляет более 21 миллиарда рублей. Сделка знаменует собой первую крупномасштабную иностранную инвестицию в возобновляемые источники энергии в России некоммунальной компанией, говорится в пресс-релизе Ingka Investments.
Энергетическая мощность парков составляет 160 мегаватт, и они будут обеспечивать электроэнергией все 17 магазинов IKEA в России, а также часть торговых центров «Мега», расположенных по всей стране.
Сообщается, что соглашение с ООО «Солнечные системы» уже подписано и находится на утверждении Федеральной антимонопольной службы.
На сегодняшний день Ingka Group владеет и управляет 547 ветряными турбинами в 14 странах, 2 парками солнечных батарей и 935 000 солнечных панелей на крышах магазинов и складов IKEA. Общая мощность возобновляемых источников энергии превышает 1,7 ГВт. Это эквивалент годового потребления более миллиона европейских домохозяйств.
В 2019 году в Ingka Investments объявила о начале реализации программы IKEA Climate Positive. Компания взяла обязательство сократить вдвое выбросы парниковых газов от всей производственно-сбытовой цепочки IKEA к 2030 году.
ООО «Солнечные системы» было создано в 2014 году. Оно разрабатывает, владеет и управляет солнечными фотоэлектрическими парками с общей установленной мощностью солнечной энергии в 365 мегаватт в России.