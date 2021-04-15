Магазины IKEA в России переходят на солнечную энергию

Ingka Investments, инвестиционное подразделение Ingka Group, крупнейшего ритейлера IKEA, приобрела 49% акций восьми солнечных фотоэлектрических парков на юго-западе России.

Общая балансовая стоимость восьми парков составляет более 21 миллиарда рублей. Сделка знаменует собой первую крупномасштабную иностранную инвестицию в возобновляемые источники энергии в России некоммунальной компанией, говорится в пресс-релизе Ingka Investments.

Энергетическая мощность парков составляет 160 мегаватт, и они будут обеспечивать электроэнергией все 17 магазинов IKEA в России, а также часть торговых центров «Мега», расположенных по всей стране.

Сообщается, что соглашение с ООО «Солнечные системы» уже подписано и находится на утверждении Федеральной антимонопольной службы.