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Жизнь планеты

Обезьяна вскрыла банкомат в Индии: видео

National Geographic Россия
07 мая 2020
Roman Sidorenko
Фото: Roman Sidorenko
Robert Martinez
Фото: Robert Martinez / flickr.com
Деньги примата в итоге не заинтересовали.

Сотрудники банка в Нью-Дели обратились в полицию, обнаружив вскрытую переднюю панель одного из банкоматов, располагающегося в десяти минутах ходьбы от президентского дворца в индийской столице. 

Стражи порядка просмотрели кадры камеры видеонаблюдения и обнаружили, что «грабителем» оказался макак-резус (Macaca mulatta), который загадочным образом проник в помещение с банкоматами.

Примат вскрыл переднюю панель банкомата, оторвал кусок пластика и, обнюхав его, потерял всякий интерес к происходящему. 

Животные на улицах Индии никогда не были редким явлением. Городские пространства в стране традиционно были местом обитания макак, бродячих собак, а также коров, чей священный статус не позволяет индусам каким-либо образом вредить им. Однако с введением в Индии карантинных мер животные на улицах получили новую степень свободы.

В последние недели индийские улицы буквально заполонили павлины, олени, львы, слоны и другие животные.

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