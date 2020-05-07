Обезьяна вскрыла банкомат в Индии: видео

Сотрудники банка в Нью-Дели обратились в полицию, обнаружив вскрытую переднюю панель одного из банкоматов, располагающегося в десяти минутах ходьбы от президентского дворца в индийской столице.
Стражи порядка просмотрели кадры камеры видеонаблюдения и обнаружили, что «грабителем» оказался макак-резус (Macaca mulatta), который загадочным образом проник в помещение с банкоматами.
Примат вскрыл переднюю панель банкомата, оторвал кусок пластика и, обнюхав его, потерял всякий интерес к происходящему.
Животные на улицах Индии никогда не были редким явлением. Городские пространства в стране традиционно были местом обитания макак, бродячих собак, а также коров, чей священный статус не позволяет индусам каким-либо образом вредить им. Однако с введением в Индии карантинных мер животные на улицах получили новую степень свободы.
В последние недели индийские улицы буквально заполонили павлины, олени, львы, слоны и другие животные.