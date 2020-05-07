Обезьяна вскрыла банкомат в Индии: видео

Сотрудники банка в Нью-Дели обратились в полицию, обнаружив вскрытую переднюю панель одного из банкоматов, располагающегося в десяти минутах ходьбы от президентского дворца в индийской столице.

Стражи порядка просмотрели кадры камеры видеонаблюдения и обнаружили, что «грабителем» оказался макак-резус (Macaca mulatta), который загадочным образом проник в помещение с банкоматами.