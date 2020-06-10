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National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Жизнь планеты

Маленькие гадости. Как одолеть комаров, клещей и других агрессоров

Men's Health
10 июня 2020
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Кровосос
Фото: Александр Чибиркин
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Ктырь
Фото: Рустам Афлятунов
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Оса
Фото: Кирилл Кривошеев
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Дружная семейка клещей
Фото: Андрей Корочкин
Эти крошечные создания могут серьезно испортить нам жизнь, когда мы отправляемся в поход или просто собираемся прогуляться на природе. Впрочем, если использовать правильную стратегию защиты, основных неприятностей удастся избежать.

1. Клещи

На нашей планете живет 48 000 видов клещей, это самая большая группа паукообразных. Большинство из них безобидны, но в России водятся клещи семейства иксодовых — переносчики опасных болезней.

Когда ждать
Зимой клещи спят, а активными бывают с апреля по ноябрь. Пики кровожадности приходятся на май-июнь и август–сентябрь.

Где
Любят тень и влажность, водятся в лесах с густой травой, в подлеске, встречаются в городских парках.

Опасность
Одна из наиболее опасных и частых болезней, которую переносят клещи, — болезнь Лайма: поражает сустав­ы и нерв­ную систему, лечится курсом антибио­тиков. Другой тяжелый недуг — клещевой энцефали­т, воспаление мозга (среди тяжелых последствий — менингит, паралич). Для лечения энцефалита используют инъекции иммуноглобулина.

Как защититься
Собираясь прогуляться по траве среди дере­вьев, наденьте закрытую одеж­ду (длинные рукава, капюшон) и обувь (заправьте штаны в ботинки), обязательно используйте специализированные репелленты. Для привала выберите место, где нет травы (например, в сосновом лесу или на песчаном пляже). От болезни Лайма вакцины нет, а от клещевого энцефалита можно сделать прививку (три укола в течение трех месяцев, иммунитет вырабатывается на три года).

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Pixabay

Вас укусили

Не пытайтесь вытащить клеща пальцами или пинцетом — можете оторвать ему туловище, а голова с ротовой полостью останется под коже­й. Для такого случая нужен специальный инстру­мент — ищите его в ветеринарной аптеке. Лучший же вариант — обратиться за помощью в ближайшее лечебное учреждение. Тело клеща следует поместить в закрытую тару и отдать на исследование: в Москве, например, в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

2. Комары

В России обитает около сотни видов комаров, и большинство относятся к этим трем родам: Ochlerotatus (весен­ние), Anopheles (малярийные) и Culex (комары-пискуны).

Когда ждать
Если весна наступает рано, то комары могут появиться уже в апреле, но обычно их можно увидеть с мая по октябрь.

Где

Любят сырость, особенно их много вблизи водоемов. Кроме того, комары селятся в квартирах, где выбирают сырые и затененные места.

Опасность
В нашей стране комары не опасны. Теоретически эти насекомые могут быть переносчикам­и болезней (например, малярии), но для этого они должны напиться крови зараженного человека, а таких у нас нет. Самая большая опас­ность, которая исходит от нашего комара, — инсектная аллергия (она же возникает у некоторых людей от укуса пчел и ос). Кстати, ВИЧ-инфекцию комары не переносят.

Как защититься
Собираясь в лес, обработайте открытые участки тела и одежду репеллентом: некоторые из них действуют несколько часов, а другие сохраняют эффект на одежде несколько дней, если вы, конечно, не попадете под дождь. Используйте переносные фумигаторы на батарейках. Чтобы определить, может ли у вас случиться аллергия на укус комара, сдайте анализ на иммуноглобулин Е.

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Pixabay

Вас укусили
Чтобы избавиться от зуда и покраснения, нанесите на место укуса гель или бальзам с противоаллергическим действием. В случае сильной аллергии на укус дополнительно примите антигистаминный препарат второго поколения.

3. Слепни

Всего у нас в стране живет больше 200 видов слепней. Наиболее распространены бычьи слепни, дождевики и златоглазки.

Когда ждать
Появляются в начале июня, пик активности — в июле (в южных регионах России слепней можно встретить и до начала сентября). Особенно активны слепни в безветренную погоду.

Где
Вдоль рек и озер.

Опасность
В первую очередь укус слепня грозит развитием сильной аллергической реакции (выраженный отек в месте укуса, а если укус был в лицо, то отеком лица и гортани). Также место укуса может загноиться.

Как защититься
Внимательно выбирайте репеллент — большинство из них эффективны против комаров, но далеко не все помогают и от слепней. Кром­е того, имейте в виду, что на пляже это средств­о малоэффективно — с тела его быстро смоет вода, а одежда, пропитанная составом, останется лежать на берегу.

Вас укусили
Приложите лед, промойте место укуса прохладной водой с обычным туалетным или хозяйственным мылом, обработайте любым антисептическим раствором (спирт, перекись водорода, хлоргексидин) и примите антигистаминный препарат.

4. Осы и пчелы

Осами называют всех жалящих насекомы­х из подотряда стебельчатобрюхих, кром­е пчел. Оса агрессивнее пчелы, котора­я ужалит, только если на нее сесть или придавить. А оса может напасть без повода.

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Александр Зеленов От таких конструкций лучше держаться подальше

Когда ждать
С мая по сентябрь.

Где
Осы селятся в трещинах в стенах домов, на чердаках, а еще в лесах, в дуплах деревьев. Диких пчел почти не осталось (только в Башкирии), поэтому вы можете встретить лишь домашних.

Опасность
В состав осиного и пчелиного яда входят аминокислоты, пептиды, норадреналин и гистамин, которые вызывают сильную аллергическую реакцию. Среди симптомов — тошнота и рвота, головная боль, на месте укуса появляется покраснение, зуд, болезненность и припухлость. Среди самых тяжелых последствий укуса — отек Квинке, анафилактический шок.

Как защититься
Репеллентов от пчел нет, поэтому просто будьте внимательны и смотрите по сторонам.

Вас укусили
Первым делом извлеките жало (например, пинцетом). Потом промойте мылом место укуса, приложите лед и выпейте антигистаминный препарат. Если чувствуете ухудшение, немедленно вызывайте скорую.

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