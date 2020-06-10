Маленькие гадости. Как одолеть комаров, клещей и других агрессоров
1. Клещи
На нашей планете живет 48 000 видов клещей, это самая большая группа паукообразных. Большинство из них безобидны, но в России водятся клещи семейства иксодовых — переносчики опасных болезней.
Когда ждать
Зимой клещи спят, а активными бывают с апреля по ноябрь. Пики кровожадности приходятся на май-июнь и август–сентябрь.
Где
Любят тень и влажность, водятся в лесах с густой травой, в подлеске, встречаются в городских парках.
Опасность
Одна из наиболее опасных и частых болезней, которую переносят клещи, — болезнь Лайма: поражает суставы и нервную систему, лечится курсом антибиотиков. Другой тяжелый недуг — клещевой энцефалит, воспаление мозга (среди тяжелых последствий — менингит, паралич). Для лечения энцефалита используют инъекции иммуноглобулина.
Как защититься
Собираясь прогуляться по траве среди деревьев, наденьте закрытую одежду (длинные рукава, капюшон) и обувь (заправьте штаны в ботинки), обязательно используйте специализированные репелленты. Для привала выберите место, где нет травы (например, в сосновом лесу или на песчаном пляже). От болезни Лайма вакцины нет, а от клещевого энцефалита можно сделать прививку (три укола в течение трех месяцев, иммунитет вырабатывается на три года).
Вас укусили
Не пытайтесь вытащить клеща пальцами или пинцетом — можете оторвать ему туловище, а голова с ротовой полостью останется под кожей. Для такого случая нужен специальный инструмент — ищите его в ветеринарной аптеке. Лучший же вариант — обратиться за помощью в ближайшее лечебное учреждение. Тело клеща следует поместить в закрытую тару и отдать на исследование: в Москве, например, в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
2. Комары
В России обитает около сотни видов комаров, и большинство относятся к этим трем родам: Ochlerotatus (весенние), Anopheles (малярийные) и Culex (комары-пискуны).
Когда ждать
Если весна наступает рано, то комары могут появиться уже в апреле, но обычно их можно увидеть с мая по октябрь.
Где
Любят сырость, особенно их много вблизи водоемов. Кроме того, комары селятся в квартирах, где выбирают сырые и затененные места.
Опасность
В нашей стране комары не опасны. Теоретически эти насекомые могут быть переносчиками болезней (например, малярии), но для этого они должны напиться крови зараженного человека, а таких у нас нет. Самая большая опасность, которая исходит от нашего комара, — инсектная аллергия (она же возникает у некоторых людей от укуса пчел и ос). Кстати, ВИЧ-инфекцию комары не переносят.
Как защититься
Собираясь в лес, обработайте открытые участки тела и одежду репеллентом: некоторые из них действуют несколько часов, а другие сохраняют эффект на одежде несколько дней, если вы, конечно, не попадете под дождь. Используйте переносные фумигаторы на батарейках. Чтобы определить, может ли у вас случиться аллергия на укус комара, сдайте анализ на иммуноглобулин Е.
Вас укусили
Чтобы избавиться от зуда и покраснения, нанесите на место укуса гель или бальзам с противоаллергическим действием. В случае сильной аллергии на укус дополнительно примите антигистаминный препарат второго поколения.
3. Слепни
Всего у нас в стране живет больше 200 видов слепней. Наиболее распространены бычьи слепни, дождевики и златоглазки.
Когда ждать
Появляются в начале июня, пик активности — в июле (в южных регионах России слепней можно встретить и до начала сентября). Особенно активны слепни в безветренную погоду.
Где
Вдоль рек и озер.
Опасность
В первую очередь укус слепня грозит развитием сильной аллергической реакции (выраженный отек в месте укуса, а если укус был в лицо, то отеком лица и гортани). Также место укуса может загноиться.
Как защититься
Внимательно выбирайте репеллент — большинство из них эффективны против комаров, но далеко не все помогают и от слепней. Кроме того, имейте в виду, что на пляже это средство малоэффективно — с тела его быстро смоет вода, а одежда, пропитанная составом, останется лежать на берегу.
Вас укусили
Приложите лед, промойте место укуса прохладной водой с обычным туалетным или хозяйственным мылом, обработайте любым антисептическим раствором (спирт, перекись водорода, хлоргексидин) и примите антигистаминный препарат.
4. Осы и пчелы
Осами называют всех жалящих насекомых из подотряда стебельчатобрюхих, кроме пчел. Оса агрессивнее пчелы, которая ужалит, только если на нее сесть или придавить. А оса может напасть без повода.
Когда ждать
С мая по сентябрь.
Где
Осы селятся в трещинах в стенах домов, на чердаках, а еще в лесах, в дуплах деревьев. Диких пчел почти не осталось (только в Башкирии), поэтому вы можете встретить лишь домашних.
Опасность
В состав осиного и пчелиного яда входят аминокислоты, пептиды, норадреналин и гистамин, которые вызывают сильную аллергическую реакцию. Среди симптомов — тошнота и рвота, головная боль, на месте укуса появляется покраснение, зуд, болезненность и припухлость. Среди самых тяжелых последствий укуса — отек Квинке, анафилактический шок.
Как защититься
Репеллентов от пчел нет, поэтому просто будьте внимательны и смотрите по сторонам.
Вас укусили
Первым делом извлеките жало (например, пинцетом). Потом промойте мылом место укуса, приложите лед и выпейте антигистаминный препарат. Если чувствуете ухудшение, немедленно вызывайте скорую.