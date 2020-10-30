Манэки-нэко: история талисмана, приносящего удачу

На прилавках магазинов или в японских ресторанах, наверное, каждый хотя бы раз замечал статуэтку улыбающейся кошки, которая держит в одной лапе японскую монету, а другая лапа у неё поднята так, будто бы кошка ей приветственно машет. Эта фигурка — талисман Манэки-нэко, который, как полагают, приносит удачу и благосостояние своему владельцу.

Существует множество историй о том, откуда появился этот талисман. Одна из них рассказывает, как кошка, которая стала прототипом для Манэки-нэко, принесла бедному храму богатство и удачу.

Однажды японский храм Гото-кудази приютил бездомного кота. Здание храма было в плохом состоянии, но денег на ремонт у монахов не было. Как-то раз настоятель Гото-кудази обратился к коту: «Я не виню тебя за то, что ты не помогаешь нам, ведь ты же всего лишь кот. Вот если бы ты был человеком, то, наверное, смог бы что-нибудь сделать для храма».

Вскоре после этого, мимо храма проезжал князь Ии Наотака. В тот момент разразился сильный ливень, из-за чего князь решил спрятаться под деревом. Но вдруг возле храмовых ворот Наотака заметил кошку, которая, будто бы подзывая его, махала лапой. Как только князь направился в сторону кошки, в дерево, под которым он укрывался, ударила молния.

Полагая, что кошка спасла ему жизнь, Ии Наотака дал средства её хозяевам на восстановление Гото-кудази, а позже сделал его родовым храмом своей семьи.

Возможно, именно благодаря кошке, приносящей удачу, храм сохранился до наших дней. Традиционно в начале весны в храме проводится церемония, посвященная Манэки-нэко, на которой гости могут приобрести фигурку спасительницы Гото-кудази.

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