Маска, надетая на Холм слоновьих хоботов, попала в Книгу рекордов Гиннесса

Холм получил свое название из-за необычной формы своей вершины, из которой будто торчат слоновьи хоботы. По словам местных жителей, на ней по-прежнему красуется маска. Global Times со ссылкой на представителей департамента по культуре и туризму провинции Цзянси пишет, что на этой неделе маска была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая матерчатая маска в мире. Руководство компании, занимающейся туристической инфраструктурой на Слоновьей горе, призвало коллег, ответственных за соседние достопримечательности, последовать примеру. Таким образом, как они считают, удастся привлечь больше внимания к соблюдению мер безопасности во время пандемии COVID-19.

Впрочем, идея понравилась не всем. Многие местные посчитали ее бесцельной тратой ресурсов, указывая, в частности, на то, что в нынешней ситуации было бы лучше использовать более строгие меры по предотвращению распространения вируса среди туристов, чем устраивать бессмысленные акции. Еще один житель Цзянси, по цитате WTN, заявил, что от таких фокусов Китай теряет свое лицо.

В настоящее время все туристы, желающие посетить Слоновью гору, должны предоставить справку о прохождении ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за семь дней до проверки на месте.