Мастера транса: репортаж из стана шаманов

Тем временем другие шаманы тоже входили в транс, начинали брести, спотыкаясь, и вокруг них тоже собирались страждущие. Сцена напоминала ремейк «Ночи живых мертвецов». Рядом со мной в шамана с рогами на головном уборе вошел дух, который курил одну сигарету за другой и требовал огромное количество водки. Другой разговаривал таким высоким голосом, будто вошедший в него дух был женщиной.

Минут через двадцать духу Доржиева пришла пора уходить. Помощники отвели шамана на несколько метров в сторону и заставили его попрыгать на месте. Он снял свою шапку и стоял, щурясь от яркого солнечного света. Его путешествие в другой мир завершилось.

Позже я снова встретился с Доржиевым — на этот раз в менее феерической обстановке — в его кабинете в офисе «Тэнгэри» на окраине Улан-Удэ. На улице рядом со зданием офиса возвышается огромная статуя, похожая на новогоднюю елку и украшенная голубыми лентами, лосиными рогами и медвежьим черепом. «Когда начинаешь погружаться в транс, ты чувствуешь, как к тебе приближается некий источник энергии, — рассказал Доржиев. — Тебе его не видно, он похож на очертания человека в тумане. А когда он подходит совсем близко, ты видишь, что это дух. Дух человека, который жил очень давно. Он проникает в тебя, и твое сознание отделяется от тела. Оно отправляется в какое-то прекрасное место. А твоим телом завладевает дух. Когда все заканчивается, он уходит, а твое сознание возвращается. И ты чувствуешь ужасную усталость — требуется много времени, чтобы восстановить силы».

Прежде чем стать шаманом, Доржиев работал юристом в министерстве юстиции — выглядит он таким рассудительным и невозмутимым, что его и сегодня очень легко представить в этой роли. «Я носил белую рубашку и галстук, — говорит он. — У меня была хорошая зарплата». Двадцать лет назад, когда Олегу было 34 года, у него началась так называемая шаманская болезнь — продолжительный период неурядиц в карьере или личной жизни, психологических трудностей и проблем со здоровьем. Считается, что это духи подают человеку знак. Беды не прекращаются, пока человек не сдается и не становится шаманом.

«У меня болела голова, болела спина, — рассказывает Доржиев. — Будучи довольно рационально мыслящим человеком, я обратился к врачу. Но врач ничего не нашел. Я испытывал чувство вины, совсем не понимал, в чем дело, и казался сам себе симулянтом». Тяжелый период продолжался четыре года, пока Олег не обратился за помощью к другу-шаману. Во время транса духи открыли ему, что Доржиев — один из избранных. К моменту нашего разговора Олег Доржиев был практикующим шаманом уже восемь лет, а боли и неурядицы прекратились.

В 2003 году Доржиев вместе со своими единомышленниками организовал «Тэнгэри», поскольку хотел чувствовать себя частью сообщества, а не изгоем-одиночкой. В последнее время «Тэнгэри» стала объектом довольно резкой критики. Согласно неписаному кодексу шаманской этики, шаман никогда не должен просить денег за свой труд. Несколько авторитетных бурятских шаманов обвинили членов «Тэнгэри» в том, что те взимают немалые суммы за свои услуги, а также гонятся за славой, устраивая нечто вроде цирковых представлений. Представители «Тэнгэри» объясняют эти нападки завистью. «Мы не взимаем плату, а живем на те пожертвования, которые люди сами решают нам дать», — говорит Доржиев. И правда, все то время, что я провел с ним, он ни разу не просил у своих клиентов деньги и вообще производил впечатление человека, очень серьезно воспринимающего свои профессиональные обязанности. Он и его семья живут в скромной двухкомнатной квартире. «Концы с концами сводим, — говорит Олег. — На хлеб хватает, и ладно».