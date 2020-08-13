Маврикий избежал повторного разлива нефти

На этой неделе в корпусе возле топливных резервуаров появились свежие трещины, вызвавшие опасения, что балкер вскоре может расколоться и нанести необратимый ущерб хрупкой морской экосистеме архипелага.

Маврикий объявил чрезвычайную ситуацию после того, как 25 июля балкер MV Wakashio сел на мель в охраняемом морском парке, и началась утечка нефти в район с нетронутыми коралловыми рифами, мангровыми лесами и исчезающими видами.