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Жизнь планеты

Маврикий избежал повторного разлива нефти

Михаил Сысоев
13 августа 2020
MV Wakashio
Фото: Maxar Technologies
Топливо с корабля, севшего на мель у берегов острова, успешно откачали.

Маврикий избежал второго катастрофического разлива нефти после того, как спасательные бригады выкачали оставшееся топливо из баков грузового судна, подвергнувшего опасности всемирно известные заповедники дикой природы.

«Это была гонка на время, и я приветствую отличную работу по предотвращению еще одного разлива нефти. Погода была безветренной, и это помогло в перекачке, а также предотвратило неизбежную поломку лодки», — Правинд Джагнаут, премьер-министр Маврикия.

На этой неделе в корпусе возле топливных резервуаров появились свежие трещины, вызвавшие опасения, что балкер вскоре может расколоться и нанести необратимый ущерб хрупкой морской экосистеме архипелага.

Маврикий объявил чрезвычайную ситуацию после того, как 25 июля балкер MV Wakashio сел на мель в охраняемом морском парке, и началась утечка нефти в район с нетронутыми коралловыми рифами, мангровыми лесами и исчезающими видами. 

Джагнаут заявил, что экологический кризис выходит за рамки крошечной стране в Индийском океане и призвал к срочной международной помощи. Франция и Япония оказались среди тех, кто откликнулся на призыв, а тысячи местных жителей круглосуточно убирали ил с побережья.

Полиция начала расследование происшествия и изъяла с судна черный ящик, вахтенный журнал и другие предметы, представляющие интерес в рамках расследования.

Маврикий и 1,3 миллиона его жителей в значительной степени зависят от моря в плане продуктов питания и экотуризма.

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