Поиск
x
National Geographic Россия №206, февраль
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Жизнь планеты

МЧС предупредило об опасности выхода на лед Байкала в районе Слюдянки

Интерфакс
15 февраля 2021
слюдянка.jpg
Байкальский берег у Слюдянки
Фото: Александр Овчаров
На популярном пешем маршруте от Старой Ангасолки до Слюдянки наблюдается сложная ледовая обстановка

«Патрулирование по этому маршруту проводим постоянно. Ледовая обстановка на Байкале меняется ежедневно. Во избежание несчастных случаев и происшествий настоятельно рекомендуем отказаться от проведения массовых мероприятий на льду и пеших переходов», — цитирует «Интерфакс» старшего госинспектора Слюдянской группы патрульной службы Сергея Косых.

Толщина льда на маршруте варьируется от 15 до 25 сантиметров, однако МЧС предупреждает об осложнениях. По данным ведомства, фиксируются постоянные подвижки ледового покрытия, влекущие за собой образование многокилометровых трещин шириной до двух метров и появлению воды на поверхности льда. Особо опасны участки, покрытые снегом, так как под ними могут быть промоины, трещины и открытая вода.

рекомендации
Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Город

Тест по столицам азиатских стран. Уверены, что хорошо их помните?

Ковид, COVID-19, COVID, коронавирус

Не только корона: какие вирусы до сих пор не побеждены?