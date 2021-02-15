МЧС предупредило об опасности выхода на лед Байкала в районе Слюдянки

«Патрулирование по этому маршруту проводим постоянно. Ледовая обстановка на Байкале меняется ежедневно. Во избежание несчастных случаев и происшествий настоятельно рекомендуем отказаться от проведения массовых мероприятий на льду и пеших переходов», — цитирует «Интерфакс» старшего госинспектора Слюдянской группы патрульной службы Сергея Косых.

Толщина льда на маршруте варьируется от 15 до 25 сантиметров, однако МЧС предупреждает об осложнениях. По данным ведомства, фиксируются постоянные подвижки ледового покрытия, влекущие за собой образование многокилометровых трещин шириной до двух метров и появлению воды на поверхности льда. Особо опасны участки, покрытые снегом, так как под ними могут быть промоины, трещины и открытая вода.