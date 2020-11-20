Метеорит упал на дом индонезийца, сделав его владельца миллионером

По словам индонезийца, он сразу заподозрил, что виновником произошедшего был метеорит. Возле стены дома он заметил камень весом в 2 килограмма, который, пробив карниз, вошел на несколько сантиметров в землю.

«Когда я поднял его, камень все еще был теплым, и я отнес его в дом», — сказал Хутагалунг.