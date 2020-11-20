Метеорит упал на дом индонезийца, сделав его владельца миллионером

33-летний гробовщик Джошуа Хутагалунг работал рядом со своим домом на Суматре в августе, когда метеорит размером в футбольный мяч врезался в карниз его дома, пробив крышу.
По словам индонезийца, он сразу заподозрил, что виновником произошедшего был метеорит. Возле стены дома он заметил камень весом в 2 килограмма, который, пробив карниз, вошел на несколько сантиметров в землю.
«Когда я поднял его, камень все еще был теплым, и я отнес его в дом», — сказал Хутагалунг.
Метеорит, возраст которого оценивается в 4,5 миллиарда лет, оказался углеродистым хондритом CM1/2 — чрезвычайно редкой разновидностью небесных тел, — один грамм которого оценивается примерно в 850 долларов. Общая стоимость камня составляет примерно 1,8 миллиона долларов.
По словам Хутагалунга, событие сделало его местной знаменитостью: десятки людей приходили к нему домой, чтобы посмотреть на камень.
Американский эксперт по метеоритам Джаред Коллинз оказался среди тех, кому удалось купить часть камня.
Тогда как Коллинзу удалось купить фрагмент камня, владельцем большей его части оказался Джей Пентек, врач и коллекционер метеоритов из Индианаполиса.
Поблизости были обнаружены три других куска метеорита, официально названного Коланг, один из которых приземлился на рисовом поле менее чем в 8 километрах от дома Хутагалунга. По данным Лунного и планетарного института в Хьюстоне, космический камень весил около 2,5 кг, прежде чем раскололся на части.
Томас Джамалуддин, глава Национального института аэронавтики и космоса Индонезии, сказал, что метеориты довольно редко приземляются в густонаселенный районах.
«Большинство метеоритов падают в местах, удаленных от населенных пунктов, таких как океаны, леса или пустыни», — говорит Джамалуддин.
Хутагалунгу заплатили за метеорит сумму, эквивалентную его 30-летнему окладу. По словам индонезийца, часть вознаграждения он потратит на строительство церкви в своей общине.
«Еще я всегда мечтал о дочери; надеюсь, это знак, что скоро мне посчастливится в этом», — сказал индонезиец.
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