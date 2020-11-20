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Жизнь планеты

Метеорит упал на дом индонезийца, сделав его владельца миллионером

National Geographic Россия
20 ноября 2020
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Разрушения от упавшего с неба осколка окупились многократно.

33-летний гробовщик Джошуа Хутагалунг работал рядом со своим домом на Суматре в августе, когда метеорит размером в футбольный мяч врезался в карниз его дома, пробив крышу. 

«Звук был настолько громким, что даже дом задрожал. Когда я осмотрелся, то увидел, что в жестяной крыше образовалась дыра», — Джошуа Хутагалунг.

По словам индонезийца, он сразу заподозрил, что виновником произошедшего был метеорит. Возле стены дома он заметил камень весом в 2 килограмма, который, пробив карниз, вошел на несколько сантиметров в землю. 

«Когда я поднял его, камень все еще был теплым, и я отнес его в дом», — сказал Хутагалунг.

Метеорит, возраст которого оценивается в 4,5 миллиарда лет, оказался углеродистым хондритом CM1/2 — чрезвычайно редкой разновидностью небесных тел, — один грамм которого оценивается примерно в 850 долларов. Общая стоимость камня составляет примерно 1,8 миллиона долларов. 

По словам Хутагалунга, событие сделало его местной знаменитостью: десятки людей приходили к нему домой, чтобы посмотреть на камень. 

Американский эксперт по метеоритам Джаред Коллинз оказался среди тех, кому удалось купить часть камня.

«Мой телефон загорелся сумасшедшими предложениями прыгнуть в самолет и купить метеорит. Это было в разгар кризиса COVID, и, честно говоря, я выбирал между покупкой камня для себя или работой с учеными и коллекционерами в США. Я взял с собой столько денег, сколько смог собрать, и пошел искать Джошуа, который оказался хитрым переговорщиком», — Джаред Коллинз.

Тогда как Коллинзу удалось купить фрагмент камня, владельцем большей его части оказался Джей Пентек, врач и коллекционер метеоритов из Индианаполиса.

Поблизости были обнаружены три других куска метеорита, официально названного Коланг, один из которых приземлился на рисовом поле менее чем в 8 километрах от дома Хутагалунга. По данным Лунного и планетарного института в Хьюстоне, космический камень весил около 2,5 кг, прежде чем раскололся на части. 

Томас Джамалуддин, глава Национального института аэронавтики и космоса Индонезии, сказал, что метеориты довольно редко приземляются в густонаселенный районах. 

«Большинство метеоритов падают в местах, удаленных от населенных пунктов, таких как океаны, леса или пустыни», — говорит Джамалуддин. 

Хутагалунгу заплатили за метеорит сумму, эквивалентную его 30-летнему окладу. По словам индонезийца, часть вознаграждения он потратит на строительство церкви в своей общине. 

«Еще я всегда мечтал о дочери; надеюсь, это знак, что скоро мне посчастливится в этом», — сказал индонезиец.

Посмотрите на странное поведение челябинского метеорита в музее. 

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