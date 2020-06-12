Метеоритное озеро полностью изменило цвет за одну ночь

Озеро Лонар, образовавшееся примерно 50 000 лет назад после падения метеорита на Землю, расположено в 500 километрах от финансовой столицы Индии Мумбаи и пользуется большой популярностью среди туристов и экологов.

Накануне в соцсетях появились фотографии, демонстрирующие, что озеро всего за одну ночь стало из бирюзового розовым. Эксперты отмечают, что в прошлом Лонар уже менял цвет, но трансформация еще никогда не была такой резкой.