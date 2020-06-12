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Жизнь планеты

Метеоритное озеро полностью изменило цвет за одну ночь

National Geographic Россия
12 июня 2020
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Этому есть научное объяснение.

Озеро Лонар, образовавшееся примерно 50 000 лет назад после падения метеорита на Землю, расположено в 500 километрах от финансовой столицы Индии Мумбаи и пользуется большой популярностью среди туристов и экологов. 

Накануне в соцсетях появились фотографии, демонстрирующие, что озеро всего за одну ночь стало из бирюзового розовым. Эксперты отмечают, что в прошлом Лонар уже менял цвет, но трансформация еще никогда не была такой резкой. 

«В этом году уровень воды в озере резко снизился, увеличилась соленость, и Лонар стал еще теплее, что привело к чрезмерному росту водорослей. Эти водоросли становятся красноватыми при более высоких температурах, и, следовательно, озеро стало розовым всего за одну ночь», — объясняет геолог Гаджанан Харат в видео, опубликованном государственной корпорацией развития туризма Махараштры. 

Чиновники из государственного департамента леса собрали пробы воды, чтобы определить точную причину смены озером цвета. 

Лонар имеет форму правильного круга диаметром 1800 метров, его глубина составляет 132 метра. Озеро непроточное, источающее резкий запах протухшей воды. По его берегам расположены восемь заброшенных храмовых сооружений.

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