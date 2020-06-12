Метеоритное озеро полностью изменило цвет за одну ночь

Озеро Лонар, образовавшееся примерно 50 000 лет назад после падения метеорита на Землю, расположено в 500 километрах от финансовой столицы Индии Мумбаи и пользуется большой популярностью среди туристов и экологов.
Накануне в соцсетях появились фотографии, демонстрирующие, что озеро всего за одну ночь стало из бирюзового розовым. Эксперты отмечают, что в прошлом Лонар уже менял цвет, но трансформация еще никогда не была такой резкой.
«В этом году уровень воды в озере резко снизился, увеличилась соленость, и Лонар стал еще теплее, что привело к чрезмерному росту водорослей. Эти водоросли становятся красноватыми при более высоких температурах, и, следовательно, озеро стало розовым всего за одну ночь», — объясняет геолог Гаджанан Харат в видео, опубликованном государственной корпорацией развития туризма Махараштры.
Lonar Lake, the lake inside the Lonar Impact Crater in India, has recently turned red due to a micro-organism bloom:https://t.co/4dzCOkgRKS— Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) June 11, 2020
Here are two @CopernicusEU #Sentinel images, one from this morning (r) and one from a year ago (l), showing the dramatic colour change: pic.twitter.com/xqY55kZpL6
Чиновники из государственного департамента леса собрали пробы воды, чтобы определить точную причину смены озером цвета.
Лонар имеет форму правильного круга диаметром 1800 метров, его глубина составляет 132 метра. Озеро непроточное, источающее резкий запах протухшей воды. По его берегам расположены восемь заброшенных храмовых сооружений.