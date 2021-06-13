Между климатом и уровнем преступности есть взаимосвязь

Зависимость между температурой воздуха и уровнем преступности известна ученым давно, но причина этого точно не была установлена. Специалисты из Университета штата Огайо, проведя свое исследование (2016), предложили посмотреть на вопрос под новым углом.

До настоящего времени существовало два основных объяснения. Согласно первому, жара делает людей раздражительными, что увеличивает их склонность к конфликтам. Противники этого мнения напоминают о том, что множество убийств совершается ночью, когда влияние жары не столь велико. Другая теория говорит о том, что в теплом климате люди больше времени проводят за пределами своего дома, то есть больше взаимодействуют друг с другом. Эта версия, однако, не укладывается в статистические данные: установлено, что при температуре около +25 °C преступлений совершается не так много, как при +35 °C, притом люди на улице находятся даже больше.

Внимательно изучив криминальную ситуацию в разных странах, американские ученые не просто подтвердили рост числа преступлений с ростом температуры, но увидели новую зависимость: уровень агрессии наиболее высок в тех странах, где жара царит постоянно, то есть нет сезонных перепадов температур.

Результат исследования не опровергает, но дополняет ранее выдвинутые теории, говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам научной работы. По мнению экспертов, причина заключается в том, что при погоде, одинаковой день ото дня, люди «живут моментом» и не думают о будущем. Взаимодействуя друг с другом в условиях постоянно царящего тепла, человек увеличивает шанс на возникновение проблемной ситуации. А тех холодных странах, где нет ярко выраженных сезонных изменений, «живущие моментом» люди меньше общаются, и конфликтов происходит меньше.

Там, где жара случается лишь время от времени, люди больше усилий направляют на подстраивание ритма жизни под климатические изменения: осенью требуется готовиться к зиме, весной приходит пора сельскохозяйственных работ и так далее. Подобный самоконтроль в свою очередь способствует снижению уровня агрессии.

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