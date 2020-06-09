Каким будет мир после пандемии? Отвечают 4 эксперта из разных областей

Многие уже потеряли бизнес, работу в найме или зарплату в прежнем объеме, а через три-четыре месяца таких людей станет гораздо больше. Кроме того, после затяжного карантина у людей будет гораздо меньше накоплений — по статистике, они в принципе были только у 30% граждан, а 70% оставшихся придется еще тяжелее. В результате изменится поведенческая модель потребления, и большая доля бизнеса, не связанного с предметами первой необходимости (еда, лекарства, гигиенические средства), потерпит серьезные убытки.

Реакцию населения на происходящее с точки зрения потребления можно отследить уже сейчас. По данным Сбербанка, во время самоизоляции в стране выросли продажи телекоммуникационного оборудования (на 40%), алкоголя (на 30%), траты в продуктовых магазинах (на 10%) и на цифровые товары (1,5%). В то же время продажи туров в турагентствах снизились почти на 100%, ювелирных изделий в салонах — на 95%, одежды, обуви и аксессуаров — на 94%, посещения салонов красоты упали на 93%, бронирования отелей — на 88%, на 76% снизился спрос на перевозки в такси. Кроме того, резко сократилось посещение кафе, баров, ресторанов, покупка мебели, цветов и оргтехники. То есть просел практически весь российский малый и средний бизнес.

Что будет после полного снятия карантина? Безусловно, рост инфляции и подорожание товаров, в первую очередь, импортных. Это станет ударом для низшего и среднего класса населения, приведет к дальнейшему снижению спроса на товары и услуги (в основном, на одежду, гаджеты и посещение заведений).

Произойдут большие изменения и в туристической отрасли: из-за сохранения ограничительных мер сократятся все международные путешествия, а значит, начнет развиваться внутренний туризм. Для экономики это хорошо, потому что часть денег будет оставаться в стране и пойдет, в том числе, на развитие инфраструктуры и бизнеса в курортных городах.

Кризис после пандемии коронавируса будет глубоким и затяжным.