Мир потребляет 100 млрд тонн сырья в год. Это абсолютный рекорд

Аналитическая компания Circle Economy подсчитала, в каком объеме человечество использует природные ресурсы. Согласно полученным данным, с 1970 года потребление сырья увеличилось в четыре раза. В 2019 году человечество использовало 100,6 млрд. т материалов, что является рекордом за всю историю. Половина из них – песок, глина, гравий и цемент для строительства, а также другие минералы, которые добывают в карьерах для производства удобрений. На уголь, нефть и газ приходится 15%, на металлические руды – 10% от общего количества. Значительную долю также составляют растения и деревья.



Большая часть ресурсов, 40%, превращается в жилье. Другие сферы, требующие траты природных материалов – топливо, продукты питания, транспорт, здравоохранение, связь и потребительские товары. В среднем на каждого человека приходится более 13 тонн материалов в год.