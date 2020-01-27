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Жизнь планеты

Мир потребляет 100 млрд тонн сырья в год. Это абсолютный рекорд

Анастасия Баринова
27 января 2020
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Фото: Alexas_Fotos/Pixabay
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Фото: Dean Moriarty/Pixabay
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Фото: Alexas_Fotos/Pixabay
Люди используют все больше ресурсов, перерабатывая отходы все меньше.

Аналитическая компания Circle Economy подсчитала, в каком объеме человечество использует природные ресурсы. Согласно полученным данным, с 1970 года потребление сырья увеличилось в четыре раза. В 2019 году человечество использовало 100,6 млрд. т материалов, что является рекордом за всю историю. Половина из них – песок, глина, гравий и цемент для строительства, а также другие минералы, которые добывают в карьерах для производства удобрений. На уголь, нефть и газ приходится 15%, на металлические руды – 10% от общего количества. Значительную долю также составляют растения и деревья.

Большая часть ресурсов, 40%, превращается в жилье. Другие сферы, требующие траты природных материалов – топливо, продукты питания, транспорт, здравоохранение, связь и потребительские товары. В среднем на каждого человека приходится более 13 тонн материалов в год.

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Более года используется только треть ежегодно добываемых ресурсов (в основном те, что были направлены на транспорт и строительство). 15% выбрасывается в атмосферу в качестве газов, нагревающих атмосферу, и почти четверть выбрасывается в окружающую среду – это, в первую очередь, пластик. А треть материалов отправляется на свалку, и самым печальным выводом из этого является снижение объема переработки. Только за последние два года использование ресурсов выросло на 8%, при этом их повторное использование сократилось с 9,1% до 8,6%.

«Если мы будем продолжать относиться к мировым ресурсам так, будто они безграничны – это обернется мировой катастрофой», – Харальд Фридл (Harald Friedl), исполнительный директор Circle Economy.

Лишь некоторые страны предпринимают шаги по переориентированию экономики на экологический путь, включающий использование возобновляемых источников энергии и минимальное загрязнение окружающей среды.