«Мне не хватает шурупа». В Испании дали оригинальное название улице рядом с магазином IKEA

Магазин и улица находятся в муниципалитете Арройо-де-ла-Энкомьенда с населением 20 тысяч человек. На участке IKEA построила торговый парк Río Shopping.

Подобный случай с необычным наименованием улиц — не первый в регионе. В октябре 2017 года городской совет согласился изменить названия восьми улиц, связанных с режимом диктатора Франсиско Франко. Одна из них получила имя Celtas Cortos — в честь испанской рок-группы.

В 2000 году Леганес, недалеко от Мадрида, стал первым местом в мире, где улица была названа в честь австралийской рок-группы AC/DC, дававшей концерт именно на этой улице.

Посмотрите, как сиба-ину продает жареный батат на улицах Хоккайдо (и у нее здорово получается!).