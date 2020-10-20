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Жизнь планеты

«Мне не хватает шурупа». В Испании дали оригинальное название улице рядом с магазином IKEA

National Geographic Россия
20 октября 2020
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Фото: Google Street View
За такое название проголосовали жители Вальядолида.

Любой, кто когда-либо делал покупку в IKEA, мог впасть в уныние, когда изо всех сил пытался собрать шкаф или стул, но обнаруживал, что не хватает какой-то детали. Испанские клиенты шведской транснациональной компании явно сталкивались с такой ситуацией, поэтому дали улице в пригороде Вальядолида, где с 2011 года работает магазин этой сети, крайне необычное название — «Мне Не Хватает Шурупа» (исп. Me Falta un Tornillo).

Обычно названия улиц в Испании выбирают местные муниципалитеты, однако в этом случае IKEA выкупила землю, где пролегает дорога, и провела опрос среди местных жителей в Facebook. Вариант «Мне Не Хватает Шурупа» победил, набрав 54% голосов, опередив, например, название «Улица Диванных Объятий». После объявления победителя компания разыграла 10 памятных табличек с названием улицы.

«Мы хотели сделать наше прибытие сюда особенным, привлечь людей и сделать их частью нашей идентичности в Вальядолиде, всегда с оттенком юмора, который определяет наш стиль», — представитель IKEA.

Магазин и улица находятся в муниципалитете Арройо-де-ла-Энкомьенда с населением 20 тысяч человек. На участке IKEA построила торговый парк Río Shopping.

Подобный случай с необычным наименованием улиц — не первый в регионе. В октябре 2017 года городской совет согласился изменить названия восьми улиц, связанных с режимом диктатора Франсиско Франко. Одна из них получила имя Celtas Cortos — в честь испанской рок-группы.

В 2000 году Леганес, недалеко от Мадрида, стал первым местом в мире, где улица была названа в честь австралийской рок-группы AC/DC, дававшей концерт именно на этой улице.

Посмотрите, как сиба-ину продает жареный батат на улицах Хоккайдо (и у нее здорово получается!).

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