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Жизнь планеты

Многолюдная Тверская 1896 года в цвете: 4К-видео

02 марта 2020
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Нейросеть раскрасила раритетное видео 124-летней давности.

Денис Ширяев – видеоблогер и продакт-менеджер издательского дома «Комитет» – представил свою очередную работу по реставрации раритетных видеозаписей.

На этот раз видеоблогер с помощью нейросетей раскрасил и улучшил качество кадров, снятых на Тверской улице в Москве в мае 1896 года.

Раскрашивание и реставрирование видеозаписи производилось с помощью нейросети ESRGAN. Скорость воспроизведения увеличена до 60 кадров в секунду. Из исходной пленки были удалены дефекты и размытые кадры.

Исходное видео было сделано сотрудником компании братьев Люмьер – Чарльзом Муассоном – перед коронацией последнего императора Россиийской империи Николая II.

Ранее Денис Ширяев выпустил обновленную версию короткометражного фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», премьера которого состоялась в 1896 году, ленту «Путешествие по Нью-Йорку 1911 года» и кадры миссии «Аполлон-16» на Луне.

Посмотрите на архивное видео 1948 года, героями которого стали бобры-парашютисты. 