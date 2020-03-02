Многолюдная Тверская 1896 года в цвете: 4К-видео

Денис Ширяев – видеоблогер и продакт-менеджер издательского дома «Комитет» – представил свою очередную работу по реставрации раритетных видеозаписей.
На этот раз видеоблогер с помощью нейросетей раскрасил и улучшил качество кадров, снятых на Тверской улице в Москве в мае 1896 года.
Раскрашивание и реставрирование видеозаписи производилось с помощью нейросети ESRGAN. Скорость воспроизведения увеличена до 60 кадров в секунду. Из исходной пленки были удалены дефекты и размытые кадры.
Исходное видео было сделано сотрудником компании братьев Люмьер – Чарльзом Муассоном – перед коронацией последнего императора Россиийской империи Николая II.
Ранее Денис Ширяев выпустил обновленную версию короткометражного фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», премьера которого состоялась в 1896 году, ленту «Путешествие по Нью-Йорку 1911 года» и кадры миссии «Аполлон-16» на Луне.
Посмотрите на архивное видео 1948 года, героями которого стали бобры-парашютисты.