Многолюдная Тверская 1896 года в цвете: 4К-видео

Раскрашивание и реставрирование видеозаписи производилось с помощью нейросети ESRGAN. Скорость воспроизведения увеличена до 60 кадров в секунду. Из исходной пленки были удалены дефекты и размытые кадры.

Исходное видео было сделано сотрудником компании братьев Люмьер – Чарльзом Муассоном – перед коронацией последнего императора Россиийской империи Николая II.

Ранее Денис Ширяев выпустил обновленную версию короткометражного фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», премьера которого состоялась в 1896 году, ленту «Путешествие по Нью-Йорку 1911 года» и кадры миссии «Аполлон-16» на Луне.

Посмотрите на архивное видео 1948 года, героями которого стали бобры-парашютисты.