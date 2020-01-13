Модель собрала более $1 000 000 с помощью интимных фото для пострадавших от пожаров в Австралии

20-летняя жительница Калифорнии Кейлен Уорд (Kaylen Ward) начала зарабатывать на жизнь продажей интимных фото в августе 2019 года. Она собрала преданную фанатскую базу, но оставалась довольно неизвестной моделью до того момента, как решила с помощью своей деятельности оказать помощь пострадавшим от пожаров в Австралии.

Кейлен пожертвовала пострадавшим $1000 самостоятельно, а 4 января объявила в Twitter, что пришлет интимное фото любому, кто пожертвует более $10 для одной из благотворительных организаций, занимающихся помощью пострадавшим от австралийских пожаров. Пост моментально стал вирусным. По словам Уорд, уже к следующему дню она получила тысячи сообщений, подтверждающих перевод средств, и собрала около $100 000. По оценкам модели, за 4 дня эта сумма превысила $700 000 — и это только если считать все пожертвования 10-долларовыми, а ведь были еще и переводы по $5 000. Через некоторое время сумма достигла $1 000 000.