Модель собрала более $1 000 000 с помощью интимных фото для пострадавших от пожаров в Австралии
20-летняя жительница Калифорнии Кейлен Уорд (Kaylen Ward) начала зарабатывать на жизнь продажей интимных фото в августе 2019 года. Она собрала преданную фанатскую базу, но оставалась довольно неизвестной моделью до того момента, как решила с помощью своей деятельности оказать помощь пострадавшим от пожаров в Австралии.
Кейлен пожертвовала пострадавшим $1000 самостоятельно, а 4 января объявила в Twitter, что пришлет интимное фото любому, кто пожертвует более $10 для одной из благотворительных организаций, занимающихся помощью пострадавшим от австралийских пожаров. Пост моментально стал вирусным. По словам Уорд, уже к следующему дню она получила тысячи сообщений, подтверждающих перевод средств, и собрала около $100 000. По оценкам модели, за 4 дня эта сумма превысила $700 000 — и это только если считать все пожертвования 10-долларовыми, а ведь были еще и переводы по $5 000. Через некоторое время сумма достигла $1 000 000.
По словам Уорд, в основном она встречала позитивную реакцию на свою акцию, однако столкнулась и со множеством проблем, поскольку ее семья до этого не знала, чем она занимается. Дополнительной неприятностью стало то, что Инстаграм заблокировал аккаунт Кейлен, на который были подписаны около 50 тысяч пользователей. В соцсети объяснили это нарушением правил о сексуальном контенте.
«Мой Instagram заблокирован, моя семья отвернулась от меня, и парень, который мне нравится, не будет со мной общаться из-за этого твита. Но к черту все — спасаем коал», — написала Кейлен в Twitter.
My IG got deactivated, my family disowned me, and the guy I like won’t talk to me all because of that tweet. But fuck it, save the koalas.— THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 5, 2020
Кейлен сама столкнулась с лесными пожарами, когда ее семье пришлось эвакуироваться во время стихийного бедствия в 2018 году. Но, когда она узнала о пожарах в Австралии, то была ошеломлена их масштабами.
«Я лично видела, как такие пожары могут влиять на людей и насколько они разрушительны. Но калифорнийские пожары нельзя даже сравнить с тем, что происходит в Австралии», — говорит Уорд.
Беспрецедентные по силе лесные пожары в Австралии бушуют с ноября. За это время на континенте уничтожено около 8,4 миллиона гектаров леса. По оценкам экологов из Университета Сиднея, в огне погибло более миллиарда животных, включая тысячи коал, обитавших на центральном и северном побережье штата Новый Южный Уэльс.
Также в результате пожаров погибли не менее 25 человек, уничтожено около двух тысяч жилых домов и примерно тысяча хозяйственных построек. На тушении лесных пожаров задействованы около 70 самолетов, более 100 единиц наземной спецтехники и около трех тысяч пожарных.